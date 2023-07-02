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晶片戰升級 美、荷再祭對陸管制禁令 牽動台積電營運

記者鍾張涵／台北2日電
美中科技戰暗潮洶湧，從中低階ＡＩ晶片到成熟製程設備都成對抗武器。（路透）【作者：張幼芳，日期：2023-07-02，數位典藏序號：20230701221952713】
美中科技戰暗潮洶湧，從中低階ＡＩ晶片到成熟製程設備都成對抗武器。（路透）【作者：張幼芳，日期：2023-07-02，數位典藏序號：20230701221952713】

台積電受到輝達（Nvidia）旋風帶動，人工智慧（AI）及高速運算製程前景備受期待，不只半導體分析師陸行之認為輝達可望直追蘋果，成為占台積20%營收的第二大客戶，甚至還說，「過去常聽到的一顆蘋果救台積電，現在看起來要換人做。」不料美國、荷蘭再祭出兩道禁令，美中晶片戰恐再升級，也牽動輝達、台積等大廠營運。

外媒指出美國計畫對出口中國的AI晶片實施新的管制措施，緊縮對大陸AI晶片出口管制，進一步要求輝達、超微（ＡＭＤ）等晶片業者未經許可不得銷售AI晶片給大陸客戶，甚至可能納管輝達「降規」版的A800晶片，美國拜登政府恐於財政部長葉倫七月初完成訪華行程後採取行動、祭出新禁令。

除晶片管制，荷蘭月30日祭新規定要求半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）未來出口DUV深紫外光微影設備到中國，須事先申請許可，新規定9月1日生效，進一步重擊大陸成熟製程發展。

兩個新禁令震撼業界。從中低階AI晶片到成熟製程設備都成對抗武器，美中科技戰暗潮洶湧。

美國國安顧問蘇利文形容，拜登政府對AI等關鍵技術的管制途徑，是在關鍵技術的「小庭園」周邊設立「高圍籬」，維護美國安全利益。不過，要維護關鍵技術、又能降低對美國企業的衝擊，是艱鉅的挑戰。

外資摩根大通分析師哈戈谷（Goku lHariharan）日前指出PC、智慧手機、電視及消費性電子產品需求不振，晶片復甦所費時間恐較預期更久，下半年仍在庫存調整階段，讓台積今年營收、獲利遭遇逆風，且可能調降資本支出目標。

但他認為台積在AI運算扮演關鍵角色，基於製程技術超前、擁有廣泛的先進晶片封裝組合，再加上投資人對AI仍保持高昂興趣，因此，仍有助台積股價維持較高本益比。

花旗對台積AI前景更為樂觀，認為數據中心GPU將成為台積2023年隧道盡頭的曙光，除輝達外，美國眾多網路企業、ＡＭＤ、英特爾的各項AI晶片解決方案，以及來自雲端解決方案（CSP）供應商的ASIC需求，可望讓台積今年AI相關營收貢獻就上看一成，為此，花旗不只維持「買進」評等，目標價甚至從620元提高到660元。

不過在眾多看好的聲浪中，外資亦提醒短線仍因為地緣政治變局恐有動盪。小摩就提醒，隨著研究機構持續修正台積電的獲利預期，雖然市場願意持續給予台積高本益比評價，台積股價現階段仍有很高機率呈區間震盪。

美中晶片戰升溫，讓台灣科技廠AI晶片增添區域布局變數，從AI晶片出口恐遇限制，到荷蘭ASML設備9月也恐遇出口新禁令，都持續考驗台灣半導體廠商的應變能力與調度彈性。

晶片 AI 輝達

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