我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

等了70年 泰北孤軍英靈暴雨中入祀忠烈祠

台灣新聞組／台北1日電
國防部近日赴泰北地區進行「泰緬孤軍」迎靈作業，共移靈948名英靈於6月30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷。（中央社）
國防部近日赴泰北地區進行「泰緬孤軍」迎靈作業，共移靈948名英靈於6月30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷。（中央社）

國民黨立委吳斯懷日前與國防部代表等人前往泰國清萊，在美斯樂泰北義民文史館舉行雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。國防部6月30日下午舉行移靈台北圓山忠烈祠奉祀大典，表彰先烈之功。

國民黨立委吳斯懷日前與國防部代表等人前往泰國清萊，參加2023泰北雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈儀式，6月27日上午9時起鳴炮、獻花拉開活動序幕，由吳斯懷擔任主祭官，他在安靈儀式致詞時表示，感謝孤軍對國家的愛戴及支持，國家虧欠他們太多、也讓孤軍等待70年之久，「對不起，我們來晚了，但我們來了！」

當天出席的人員包括國防部代表許永祥少將、駐泰國經濟文化辦事處徐蔚民副代表、僑務委員會秘書黃書雅、軍協組王政傑組長、泰國華僑協會主席余聲清及僑務諮詢委員郭修敏、僑務委員顏協清等，受到泰北義民文史館主任委員王紹章及美斯樂鄉長尚泰明、泰北地區全體老兵及遺眷家屬的盛大接待。

吳斯懷強調，為表彰泰北孤軍英烈先賢戰士在異域他鄉的犧牲奉獻，此次特別前來美斯樂舉行安靈及移靈儀式，將他們的忠魂帶回台灣，入祀圓山忠烈祠供奉，以慰英靈。

當年泰北孤軍重鎮美斯樂鄉長尚泰明致詞提到，吳斯懷率員不辭辛勞來泰關心流落偏鄉的孤軍，表示感佩感謝，正因先烈流血流汗的付出，後代才有安居樂業的生活，除了緬懷並珍惜福分，更要奉公守法自立自強做堂堂正正中華兒女不讓祖先蒙羞。

尚明泰表示，落葉歸根，回到祖國是漂泊異域老輩們的心願，感謝吳斯懷等人大力促成，在許多年後，「夢想成真，終於可以回家了」。

泰北地區雲南孤軍方面，由泰北義民文史館主委王紹章帶領，組成孤軍英烈總牌位移靈護送團隊一行16人，昨天由清邁直飛台灣，參加雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。

另據台北中央社報導，政府雖於民國38年遷台，但仍有堅守泰國、緬甸的「泰緬孤軍」奮力抗共，國防部近日赴泰北地區進行迎靈作業，共移靈948名英靈30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷，場面莊嚴隆重。

有網友昨天留言表示，「連老天都為他們感動落淚」、「感恩先烈們拋頭顱灑熱血」、「願英雄安息」、「向國軍英靈們致敬」、「大雨更顯英靈當年遠征異鄉的英勇精神」。

國防部下午在圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由部長邱國正擔任主祭，各軍種司令、官兵代表及立委、泰北參戰官兵代表與後裔遺族擔任陪祭；因下午下起大雨、落雷不斷，國防部為考量官兵安全，將原本在露天的三軍樂儀隊調整至室內，場面莊嚴隆重。

國防部進一步表示，為表彰中華民國雲南反共救國軍的忠烈事蹟，除製頒紀念章、後裔證明及協助泰北地區墓園修繕外，也將製作壯烈戰史及迎靈紀實影片。

針對這段雲南反共救國軍的歷史，國防部說明，民國38年部分駐滇國軍轉進至緬北邊境，40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」、43年改編成立「雲南人民反共志願軍」， 49年志願軍轉進泰、寮邊境，期間經過2次撤台，部分人員留滯邊境區域成為「孤軍」，在困境下力求發展。

國防部指出，40年至59年間，雲南反共救國軍與共軍及緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰；59年至70年間，雲南反共救國軍多次協助泰國對抗境內共黨組織，並獲泰國居留權，經多年征戰，計逾千人以上英勇陣亡。

國防部近日赴泰北地區進行「泰緬孤軍」迎靈作業，共移靈948名英靈於6月30日返台...
國防部近日赴泰北地區進行「泰緬孤軍」迎靈作業，共移靈948名英靈於6月30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷。（中央社）

國防部 泰國 吳斯懷

上一則

親綠民調 柯侯配44.4％勝賴蕭配38.3％

延伸閱讀

烏克蘭：瓦格納叛變後 俄聯邦安全局和國防部陷內鬥

烏克蘭：瓦格納叛變後 俄聯邦安全局和國防部陷內鬥
「地雷島」爭議未歇 台斥資45億向美採購火山布雷系統

「地雷島」爭議未歇 台斥資45億向美採購火山布雷系統
賴清德說義務役不用上戰場 立委質疑刻意誤導

賴清德說義務役不用上戰場 立委質疑刻意誤導
美推對台軍事合作 中國防部：堅決粉碎台獨和外來干涉

美推對台軍事合作 中國防部：堅決粉碎台獨和外來干涉

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵