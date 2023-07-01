等了70年 泰北孤軍英靈暴雨中入祀忠烈祠

國防部近日赴泰北地區進行「泰緬孤軍」迎靈作業，共移靈948名英靈於6月30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷。（中央社）

國民黨立委吳斯懷 日前與國防部 代表等人前往泰國 清萊，在美斯樂泰北義民文史館舉行雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。國防部6月30日下午舉行移靈台北圓山忠烈祠奉祀大典，表彰先烈之功。

國民黨立委吳斯懷日前與國防部代表等人前往泰國清萊，參加2023泰北雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈儀式，6月27日上午9時起鳴炮、獻花拉開活動序幕，由吳斯懷擔任主祭官，他在安靈儀式致詞時表示，感謝孤軍對國家的愛戴及支持，國家虧欠他們太多、也讓孤軍等待70年之久，「對不起，我們來晚了，但我們來了！」

當天出席的人員包括國防部代表許永祥少將、駐泰國經濟文化辦事處徐蔚民副代表、僑務委員會秘書黃書雅、軍協組王政傑組長、泰國華僑協會主席余聲清及僑務諮詢委員郭修敏、僑務委員顏協清等，受到泰北義民文史館主任委員王紹章及美斯樂鄉長尚泰明、泰北地區全體老兵及遺眷家屬的盛大接待。

吳斯懷強調，為表彰泰北孤軍英烈先賢戰士在異域他鄉的犧牲奉獻，此次特別前來美斯樂舉行安靈及移靈儀式，將他們的忠魂帶回台灣，入祀圓山忠烈祠供奉，以慰英靈。

當年泰北孤軍重鎮美斯樂鄉長尚泰明致詞提到，吳斯懷率員不辭辛勞來泰關心流落偏鄉的孤軍，表示感佩感謝，正因先烈流血流汗的付出，後代才有安居樂業的生活，除了緬懷並珍惜福分，更要奉公守法自立自強做堂堂正正中華兒女不讓祖先蒙羞。

尚明泰表示，落葉歸根，回到祖國是漂泊異域老輩們的心願，感謝吳斯懷等人大力促成，在許多年後，「夢想成真，終於可以回家了」。

泰北地區雲南孤軍方面，由泰北義民文史館主委王紹章帶領，組成孤軍英烈總牌位移靈護送團隊一行16人，昨天由清邁直飛台灣，參加雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。

另據台北中央社報導，政府雖於民國38年遷台，但仍有堅守泰國、緬甸的「泰緬孤軍」奮力抗共，國防部近日赴泰北地區進行迎靈作業，共移靈948名英靈30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷，場面莊嚴隆重。

有網友昨天留言表示，「連老天都為他們感動落淚」、「感恩先烈們拋頭顱灑熱血」、「願英雄安息」、「向國軍英靈們致敬」、「大雨更顯英靈當年遠征異鄉的英勇精神」。

國防部下午在圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由部長邱國正擔任主祭，各軍種司令、官兵代表及立委、泰北參戰官兵代表與後裔遺族擔任陪祭；因下午下起大雨、落雷不斷，國防部為考量官兵安全，將原本在露天的三軍樂儀隊調整至室內，場面莊嚴隆重。

國防部進一步表示，為表彰中華民國雲南反共救國軍的忠烈事蹟，除製頒紀念章、後裔證明及協助泰北地區墓園修繕外，也將製作壯烈戰史及迎靈紀實影片。

針對這段雲南反共救國軍的歷史，國防部說明，民國38年部分駐滇國軍轉進至緬北邊境，40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」、43年改編成立「雲南人民反共志願軍」， 49年志願軍轉進泰、寮邊境，期間經過2次撤台，部分人員留滯邊境區域成為「孤軍」，在困境下力求發展。

國防部指出，40年至59年間，雲南反共救國軍與共軍及緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰；59年至70年間，雲南反共救國軍多次協助泰國對抗境內共黨組織，並獲泰國居留權，經多年征戰，計逾千人以上英勇陣亡。