健保總額成長率增5%？ 醫改會：保費恐漲

衛福部4月推估明年健保 總額預算 ，計算方式引發反彈，衛福部研議後維持舊制，確定明年健保總額成長率高推估為5%，低推估2.621%，健保總額介於8581億(台幣，下同，約275億6000萬美元)至8750億(約281億美元)，方案已送國發會審議。醫改會憂心，若核定高推估成長率，後年健保將面臨調漲保費 壓力，加重民眾負擔。

往年健保總額預算推估方式都是採「前兩年」的醫療消費物價指數（MCPI），不過衛福部四月提新計算方案，改採過去四年平均值，引發醫界不滿，憂心此舉將大砍150億元(約4億8000萬美元)；衛福部次長王必勝則承諾，仍會考量物價、新藥成本等因素，明年健保總額高推估成長率不會低於4%。

衛福部日前邀集醫界、醫改團體，討論明年健保總額預算推估方式。衛福部長薛瑞元說，因通膨、烏俄戰爭等因素，並考量癌症新藥藥價高，新冠疫情平緩後醫療費用回歸健保給付，決定維持原先的推估值計算方式，高推估由4%提升到5%。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，根據衛福部最新版本，低推估提高130億元，高推估提高97億元，導致協商空間變小，依核定為高推估5%，安全準備金為0.97個月，2025年時勢必面臨調漲健保費壓力，但疫情才結束不久，民生經濟復甦尚未明朗，若要調高健保費，勢必加重民眾負擔。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，明年健保總額成長率估算，衛福部「從善如流」，展現善意，等待健保會九月21日最後協商。另疫情平緩後，醫療費用回歸健保給付，但受到國人免疫負債影響，就醫率大增，健保點值降低，醫療院所經營更加困難，建議應使用疾管署845億元防疫預算，支應新冠肺炎確診者治療費用。

新光醫院副院長洪子仁說，若依今年第一季點值0.76元與去年同期0.87元，相差約13%，健保給付金額相差約一百億元，這都由醫療機構自行吸收，為留住人才，務必增加醫護薪資，期望國發會核定較高成長率，否則醫療機構財務困境會是雪上加霜。