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華碩推出5G單手旗艦新機 Zenfone 10開賣

記者吳凱中／台北30日電
華碩推出5G單手旗艦新機。（路透）
華碩推出5G單手旗艦新機。（路透）

華碩延續智慧手機小尺寸旗艦策略，昨（29）日推出年度5G旗艦機Zenfone 10，新機搭載高通最頂規的驍龍8+ Gen2處理器，今天中午起在台開賣。隨著新機上市，華碩目標Zenfone 10相比上一代機種銷量雙位數增長。

華碩昨日晚上舉行新機線上發表會，推出Zenfone 10。華碩共同執行長許先越表示，前一代Zenfoen 9機種獲得全球多家媒體評為年度最佳輕巧手機，全新Zenfone 10將重新定義單手旗艦，注入更強大的效能與攝影力。

華碩Zenfone 10為5.9吋黃金握感機身，搭載高通驍龍8+ Gen 2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體。新機亦提升攝影效能，具有六軸防手震Hybrid雲台2.0與AI高感光攝影。

全新Zenfone 10入門規格機種建議售價為19,990元，今天中午於全台華碩通路全面開賣，7月3日在五大電信上市。隨著新機開賣，法人看好將挹注華碩第3季手機部門業績。

Zenfone 10是華碩今年第二款智慧手機。華碩預估，今年智慧手機出貨量接近60萬支，與2022年表現相近。

華碩說明，Zenfone藉由小尺寸旗艦的手機定位，在歐洲、美國及日本市場成功吸引其他品牌用戶轉用。華碩看好Zenfone 10銷量比上一代機種銷量仍有雙位數增長。

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