新聞評論／甩行人地獄只想切西瓜 交通部太混

為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府採最重罰。(記者林俊良／攝影)

為撕掉「行人地獄」標籤，立院修法通過提高未停讓行人罰則。配合新法6月30日上路，警政署日前公布執法原則，只要行人一踏上斑馬線，不論遠近，車未停讓即重罰。未料，命令一公布，即引發滔天民怨，交通部長王國材急忙喊卡。政策公布後不到24小時就叫停，除了凸顯蔡政府決策品質粗糙，更把政府機關的怠惰暴露無遺：交通部只想躲在嚴刑峻法後面，凡事甩鍋，卻從未好好面對自身責任。這種政府，也未免太好當。

現行警方取締「車不讓人」的認定原則，是汽機車距離斑馬線上行人未達3公尺者。配合新法上路，4月間，交通部、內政部 與警政署共同開會研議，警方遂提出更嚴格的標準。儘管警方美其名是「保護行人」，但說穿了，其實是為自己執法方便，以「一刀切」的方式最為省事，卻完全忽略了城鄉不同道路狀況的現實差異。

這種一看即知行不通的政策，為何政府卻快速拍板？原來，當天與會的交通部路政司官員未當場提出異議，顯然樂於把改善道安的責任與界定標準全交由警方承擔。不料，兩個月後警方公布執法標準，輿論譁然，王國材才連忙踩下煞車，但已難以止怨。可議的是，過去兩個月，交通部上下對此渾然不覺不當；卻在網路負面聲量高漲後，王國材才一夕間如大夢初醒，顢頇至極。

台灣駕駛普遍欠缺禮讓文化，行人在斑馬線上遭撞死，成為台灣可恥的日常；但要如何執法提升禮讓行人的意識，政府卻拿不出辦法。這次政策之所以引發高度爭議，不僅基層員警認為不可行，連行人路權團體都不認同。關鍵在於，這種鋸箭法處理道安問題的做法，根本是治標不治本。

每起車禍 發生，某些路段成為車禍熱點，皆非起於單一因素，而是人、車、路交織的綜合因素。嚴格執法固是養成禮讓文化的手段，但交通工程及道路環境完備，更是關鍵。例如，透過行人庇護 島分割過長的斑馬線、路口緣石突出、斑馬線後退等，都是有助人車安全的設計。此外，透過號誌設計行人早開、早閉時相，可有效區隔行人與車輛行動，都能有效降低人車衝突。

台灣地狹人稠，道路狀況多元，一夕更改規則，交通打結是必然結果。此外，將更導致行人與駕駛對立，警民衝突不斷，交通部等於把責任甩鍋給用路人以及警方。更糟的是，因未針對問題對症下藥，便無法達到保護行人的作用，反而造成車輛壅塞；一旦過了大執法期，必定故態復萌。

然而，中央和地方都不願用心改善道路環境，每回發生重大車禍，各級官員的制式反應都只有「加強執法」一招，完全忘了好好檢視道路環境的可能缺失。別忘了，執法是窮盡交通工程後的輔助手段，不是優先、更非唯一選項。

面對車禍事故死傷事件逐年攀升，交通部始終拿不出對策。究其原因，除了行政怠惰只想「切西瓜」抄捷徑推給執法，更缺乏數據分析作為決策依據的思維，施政淪為抓瞎。台灣大型車死傷人數連續4年破萬人，事故率節節上升，但對事故成因，交通部不僅一問三不知，還出現轄下機關互踢皮球的荒謬狀況。再者，王國材為了解決機車事故死亡日趨嚴重的問題，打算開放機車部分路權；但機車路權與車禍間的關聯性，包括那些路段或時段是車禍熱點等數據分析，卻付諸闕如。這樣的決策品質，能不讓人質疑嗎？

要走出行人地獄，沒有速成藥。然而，以交通部的卸責心態，恐怕很難等到那一天到來。(轉載自聯合報社論)