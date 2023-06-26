輪型戰車原型車過大無法投產 7.6億台幣泡湯

國防部軍備局研發兩輛105公厘輪型戰車原型車，陸軍認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產。圖為示意圖。(圖：國防部提供)

國防部 軍備局以「獵豹專案」為名，耗資7億6000萬元（台幣，下同，約2452萬美元）研製2輛105公厘輪型戰車原型車，今年底結案，計畫提供聯兵旅快速機動打擊火力，經查無法達陸軍要求的量產標準，取消今年9月台北航太 展亮相計畫。

軍備局明年轉向投入「迅馳二階段」（又名迅騰案）研發計畫，為花東防區研製新型8輪甲車，全車將整合30鏈砲與40榴彈槍遙控槍塔。官員證實，此案去年3月決定建案，目標在汰換台灣東部防區的CM21履帶運兵車。

軍備局研發輪型戰車之初，中科院就遭遇M68A1（105公厘）主砲管取得困難，而後軍備局聲稱已建置自製砲管能量，但接連製造兩輛原型車D1、D2，陸軍卻認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產，「獵豹專案」今年底結束就斷炊，明年國防預算 案也沒有此案延伸計畫，國軍研發輪型戰車暫時頓挫。

兩輛輪型戰車原型車在宣稱已完成軍種所開出整規書性能下，卻無法達到量產標準。全案恐怕又是海軍「迅聯案」翻版，公帑面臨浪擲爭議。

海軍以「迅聯專案」為名編列67億餘元預算，由海軍「光華計畫小組」委由中科院研發結合相位陣列雷達與垂直防空飛彈發射系統的戰鬥管理系統，計畫應用在新一代巡防艦上。

但因裝備取得限制等因素，中科院花了10年才將系統造出，固然性能符合海軍「當時」開出整規書需求，但海軍現在認為10年前相位陣列技術是被動式，現在先進國家都採用主動式，因此認為「迅聯」不符現在需求，不願採用。

這等於虛擲60幾億元預算，海軍、中科院對於誰要負責，至今相持不下，都堅稱未涉過失，鬧到監察院等候裁決。

軍備科研預算動輒以億元計，用以支付眾多專案以供養軍方研發人員，國軍須檢討這種以「軍備自製」為名的養人遊戲，對研發失策也應科責，以建立責任制。否則大筆公帑被虛耗，研發單位與軍種都能卸責以對，事過了無痕，對不起納稅人。