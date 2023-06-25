我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

大人的冒險 熟齡獨旅漸成趨勢 是挑戰也是享受

記者高婉珮、鄒尚謙／台北25日電
愈來愈多熟齡旅客選擇獨自旅行，有人視為自我挑戰，有人享受一個人的自由。圖為熟齡族參加聯合報舉辦的登山攝影課程。(記者邱德祥／攝影)
愈來愈多熟齡旅客選擇獨自旅行，有人視為自我挑戰，有人享受一個人的自由。圖為熟齡族參加聯合報舉辦的登山攝影課程。(記者邱德祥／攝影)

「旅行，是為了遇見更好的自己。」已成為走出既定生活、跳出舒適圈的精神標語，不只年輕人一個人出發，「50+」以上的熟齡單獨旅行逐漸成為趨勢。專家觀察，無論跟團或自由行，愈來愈多熟齡旅客獨自旅行，有人視一個人旅行為自我挑戰，有人享受一個人的自由，紛紛投入這場大人的冒險。

旅遊是許多人慶祝疫情解封最直接的行動，台灣旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅遊需求永遠都在，整體經濟結構下，熟齡屬於較富裕的族群，各國開放邊境後，仍擔綱旅遊的主力；而一個人旅行的族群輪廓相當多元，有人隻身到印度禪修，也有人喜歡找度假村住上一周放鬆。

熟齡出去玩 女多於男

台灣雄獅旅遊副總經理單葑觀察，熟齡單人旅客通常是在50歲以上、退休或半退休人士，「他們可能有更多的自由時間和經濟能力，去完成未能實現的旅行夢想。」熟齡旅客對旅行的追求，不僅是為了休閒和放鬆，更重要的是為了增加知識、體驗文化和探索世界的多樣性，另外，女性通常多於男性。

在熟齡單人旅客的旅遊型態，大致分為兩類。一是高規格、高單價的出國「圓夢團」，旅遊目的地以歐洲最受歡迎。二是成長速度相當明顯的台灣國內旅遊。單葑表示，根據雄獅旅遊統計，對照疫情之前的2019年，今年55歲以上且單人參團的旅客人數，成長了55%。

早在2018年，雄獅旅遊就推出「大人囝仔聚樂部」系列遊程，四年來吸引近16萬熟齡族參加。

54歲的雅婷是醫護人員，她這幾年開始參加登山攝影，雖然在南部工作，每次「跟團」得要特地北上，但她總是早早安排好假期，一定準時出現在集合地點。單身的她喜愛戶外活動，尤其喜歡親近山林，山壯闊又靜謐，在山上看雲朵變幻，吹著山上的風，讓她心情平靜。

一個人登山不易，所以雅婷把握和大家一起上山的機會，但她也不覺得需要呼朋引伴，因為即使是朋友，喜好未必相同，加上醫護人員須輪班，假期也不一定能在一起。她說，一起上山的山友本來不認識，但同行也成了朋友，「喜歡山的人都很友善」。

怕異樣眼光 「誰看你呀」

60歲的大明想在盛夏時來一趟台東單人小旅行，本來擔心家人反對，沒有想到受到女兒極大的鼓勵。一開始覺得自己一個大叔單獨出門可能會遭異樣眼光，但實際走下來發現，「誰看你呀！」這次出門讓他很有收穫，發現日後自己可以和家人一同旅行，也可以自己一個人，人生大進步。

單葑表示：「對熟齡單人旅客來說，旅行已經成為一種持續性的陪伴，讓生活充實、豐富；雖然是一個人的旅行，但卻不孤單。」靜宜大學退休教授、好好園館創辦人紀金山認為，即使自己一個人報名旅行團，破冰活動過後，就開始有了社會連結，不再是一個人了。

對於這場大人的冒險，紀金山說，旅行有兩種意義，一是「拓邊」，理性地循序漸進，把本來的框架變大，跟團或自由行、國內外都行，只要離開熟悉的地方，框架自然會變大；二為「打破框架」，跟不熟悉的人一起走，即使是自己一人去歐洲，還是有別人一同搭機，是追求更多流動、尋找自由，做不一樣的轉換。

退休 疫情 攝影

上一則

挑釁意味明顯 解放軍8架殲10越台海中線 抵近台鄰接區空域

下一則

「原來我還會這個」一個人旅行 危機中發現自己能力

延伸閱讀

分腿蹲肌力訓練 有助登山消除疲勞

分腿蹲肌力訓練 有助登山消除疲勞
防疫鬆綁 日本去年山難創62年之最

防疫鬆綁 日本去年山難創62年之最
新冠降級後 富士山7月開山 「子彈登山客」恐暴增

新冠降級後 富士山7月開山 「子彈登山客」恐暴增
聖地牙哥登山瀑布 橙縣女救同伴墜亡

聖地牙哥登山瀑布 橙縣女救同伴墜亡

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻