清冠1號七月起改自費 國外自行網購恐違法

「清冠一號」是由台灣衛福部中醫藥研究所研發、取得專利，技轉給多家中醫藥GMP藥廠製造。（本報資料照片）

清冠一號公費支付至6月30日為止，7月起，新冠確診患者想使用清冠一號，得要自費，每盒約1500至1800元（台幣，下同，約48至58美元）不等。而清冠一號的緊急使用授權（EUA ）至明年6月底，台灣有二家藥廠申請臨床試驗爭取正式藥證，但正式進入試驗的進度「零」，若未能及時取得藥證，清冠一號不得再使用。

據衛福部中醫藥司統計，自疫情爆發至今年6月下旬，約171萬名患者使用公費清冠一號，確診者使用率約一成七，至今支付25億元（約逾8018萬美元）。7月起，患者若需使用清冠一號，須由中醫師看診開立處方箋後，自費使用。

台灣衛福部長薛瑞元表示，清冠一號公費補助方案只到6月30日，7月1日起回歸自費，雖然EUA到明年6月底才到期，但今年就終止公費提供，原因是「現在已經沒有特別預算 ，也沒有其他預算可以支應」。

薛瑞元提醒，台灣是以處方藥管理清冠一號，民眾如果透過國外網站購買清冠一號入台灣，甚至在台灣供貨，恐違反藥事法，除非有相關許可證。

目前持有清冠一號EUA藥廠有12家，其中順天堂、天一等二家藥廠申請正式藥證，中醫藥司長黃怡超表示，二藥廠的計畫案還在人體研究倫理審查委員會審查過程中，已發函請執行臨床試驗醫院加速審查，盼能在明年6月底前完成試驗。

根據台灣衛福部國家中醫藥研究所資料，目前授權順天堂、莊松榮、立康（康福顆粒）、勝昌、勸奉堂、華陀、天一、漢聖、天明、科達、富田、仙豐等12家藥廠生產。而清冠一號EUA明年6月到期後，僅順天堂、天一兩家藥廠有意願申請正式藥證，預計分別和林口長庚、中國附醫兩醫院合作，中醫藥司將各補助300萬、250萬元，協助兩家藥廠通過臨床三期試驗。

清冠一號在國外屬於「健康食品」，甚至在亞馬遜 網路商店上也買得到，未來恐怕國外比台灣還容易買得到。對此，薛瑞元說，國外並非用藥物管理清冠一號，而是屬於補充食品，但台灣仍將清冠一號歸類處方藥，亞馬遜網站台灣雖管不到，但若民眾透過國外網站購買藥物，且在台灣供貨，恐違反藥事法，除非有相關許可證。