我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

清冠1號七月起改自費 國外自行網購恐違法

記者許政榆／台北24日電
「清冠一號」是由台灣衛福部中醫藥研究所研發、取得專利，技轉給多家中醫藥GMP藥廠製造。（本報資料照片）
「清冠一號」是由台灣衛福部中醫藥研究所研發、取得專利，技轉給多家中醫藥GMP藥廠製造。（本報資料照片）

清冠一號公費支付至6月30日為止，7月起，新冠確診患者想使用清冠一號，得要自費，每盒約1500至1800元（台幣，下同，約48至58美元）不等。而清冠一號的緊急使用授權（EUA）至明年6月底，台灣有二家藥廠申請臨床試驗爭取正式藥證，但正式進入試驗的進度「零」，若未能及時取得藥證，清冠一號不得再使用。

據衛福部中醫藥司統計，自疫情爆發至今年6月下旬，約171萬名患者使用公費清冠一號，確診者使用率約一成七，至今支付25億元（約逾8018萬美元）。7月起，患者若需使用清冠一號，須由中醫師看診開立處方箋後，自費使用。

台灣衛福部長薛瑞元表示，清冠一號公費補助方案只到6月30日，7月1日起回歸自費，雖然EUA到明年6月底才到期，但今年就終止公費提供，原因是「現在已經沒有特別預算，也沒有其他預算可以支應」。

薛瑞元提醒，台灣是以處方藥管理清冠一號，民眾如果透過國外網站購買清冠一號入台灣，甚至在台灣供貨，恐違反藥事法，除非有相關許可證。

目前持有清冠一號EUA藥廠有12家，其中順天堂、天一等二家藥廠申請正式藥證，中醫藥司長黃怡超表示，二藥廠的計畫案還在人體研究倫理審查委員會審查過程中，已發函請執行臨床試驗醫院加速審查，盼能在明年6月底前完成試驗。

根據台灣衛福部國家中醫藥研究所資料，目前授權順天堂、莊松榮、立康（康福顆粒）、勝昌、勸奉堂、華陀、天一、漢聖、天明、科達、富田、仙豐等12家藥廠生產。而清冠一號EUA明年6月到期後，僅順天堂、天一兩家藥廠有意願申請正式藥證，預計分別和林口長庚、中國附醫兩醫院合作，中醫藥司將各補助300萬、250萬元，協助兩家藥廠通過臨床三期試驗。

清冠一號在國外屬於「健康食品」，甚至在亞馬遜網路商店上也買得到，未來恐怕國外比台灣還容易買得到。對此，薛瑞元說，國外並非用藥物管理清冠一號，而是屬於補充食品，但台灣仍將清冠一號歸類處方藥，亞馬遜網站台灣雖管不到，但若民眾透過國外網站購買藥物，且在台灣供貨，恐違反藥事法，除非有相關許可證。

EUA 預算 亞馬遜

上一則

民調：柯郭配 5成不樂見 愈年輕愈支持

下一則

新聞評論／「藍白不合 選舉不贏」 問題是誰整合誰？

延伸閱讀

台「清冠1號」7月改自費 亞馬遜買更便宜？小心違法

台「清冠1號」7月改自費 亞馬遜買更便宜？小心違法
黑白集／誰擋台灣進WHA？是民進黨自己

黑白集／誰擋台灣進WHA？是民進黨自己
WHA未邀台灣 陳建仁：不應讓政治凌駕專業

WHA未邀台灣 陳建仁：不應讓政治凌駕專業
7年努力恐「世衛疲乏」？薛瑞元：台灣永不停止爭取

7年努力恐「世衛疲乏」？薛瑞元：台灣永不停止爭取

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷