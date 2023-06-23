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黑白集／授階掛反 七年三軍統帥仍不識肩章

黑白集
蔡總統替軍校畢業生授階，卻發生把肩章掛反的糗事，畫面當場直播出去，頓時成為網路熱門話題。（取材自北市議員徐巧芯臉書粉專）
蔡總統替軍校畢業生授階，卻發生把肩章掛反的糗事，畫面當場直播出去，頓時成為網路熱門話題。（取材自北市議員徐巧芯臉書粉專）

三軍六校近日舉行聯合畢業典禮。典禮結束後大合照，一名新科女少尉一抬手，竟把國防大學校長劉志斌上將的帽子打落；驚得小女生當場張大嘴巴，事後忙向長官道歉。因為畫面太有張力，當然成為新聞熱點。

典禮最重要的儀式是授階，由三軍統帥為畢業生掛上肩章，正式成為中華民國軍官。誰料，蔡總統一出手竟將肩章掛反，少尉的一條槓，變成與肩膀平行。隨著畫面放送，外界一陣錯愕。國防大學只好頂鍋，稱肩章「辨識不易」，未來考慮調整配掛方式，「以杜類情」。

蔡總統為三軍六校院聯合畢業典禮畢業生代表授階，卻將少尉肩章方向掛錯，畫面隨即流傳...
蔡總統為三軍六校院聯合畢業典禮畢業生代表授階，卻將少尉肩章方向掛錯，畫面隨即流傳上網。（取材自退伍軍人網路社群）

蔡總統視導國軍，事前必由國安會副秘層級官員親自「踩線」，所有流程動線都要實地走一趟。萬萬沒想到，已擔任三軍統帥七年多的蔡總統，任內最後一次授階，仍不認得國軍尉官肩章。三軍統帥應不應該辨識尉級軍官的肩章佩戴，立刻引起矚目和討論。

這也再度凸顯蔡總統備受質疑的「讀稿機」問題。政治領袖鏡頭前一切言行，都照幕僚準備演出，確可避免不必要意外；但身為「演員」，仍應有融入舞台與觀眾的「現場感」。因為，就算導演再仔細，也料不到演出者會在基本小節出錯。

女少尉未來的軍旅生涯，憶起畢業典禮，必然印象深刻。但她恐怕沒想到，自己無心的驚天一揮，意外轉移了新聞焦點，引起了更多大問題的討論。

中華民國 導演

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