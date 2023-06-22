助李遠哲奪諾貝爾化學獎神器 獲文化部指定國寶

讓李遠哲拿下諾貝爾化學獎的「交叉分子束儀器（HOPE）」，本周被文化部文資局指定為國寶，是台灣是第一個被指定為國寶的科學儀器。（圖：國立科學工藝博物館提供）

讓中研院前院長李遠哲拿下諾貝爾化學獎的「交叉分子束儀器（HOPE）」，本周被文化部公告指定為國寶，是台灣是第一個被指定為國寶的科學儀器。

1967年，李遠哲於哈佛大學 赫斯巴赫實驗室親自繪圖設計此一重達2300公斤的儀器，並偕同研究團隊開發組裝，為當時全世界首部得以研究非金屬物質如何進行化學分子反應實驗裝置，奠定李遠哲的學術地位。李遠哲也因此於1986年榮獲諾貝爾化學獎，成為台灣培育的第一位諾貝爾獎 得主。國立科學工藝博物館 於2000年「諾貝爾獎」百年特展，透過時任中研院院長的李遠哲向哈佛大學化學系以2.5萬美元購藏HOPE，現仍由國立科學工藝博物館典藏。

交叉分子束儀器高157.5公分，重量2300公斤。文化部文資局在指定理由中表示，這是當時全世界首部得以研究非金屬物質如何進行化學分子反應之實驗裝置，具有獨一無二且不可替代之珍稀性。1960年代，科學界僅知化學反應產生之生成物種類，尚不清楚原子與分子間化學反應進行。經李遠哲設計「交叉分子束儀器」，使特定原子或分子束束源，於真空條件下碰撞反應，以隔絕環境因素干擾；又以特殊分層抽氣方式，產生低背景高訊噪比數據；運用通用偵測方式以測量大部分產物等。科學界終於有優良實驗儀器，可以精準觀察分子間交互作用及其反應產物，奠定化學動態學領域基礎，並開拓研究新境界。

文資局表示，依據「文化資產保存法」第三條規定，「文化資產」指具有歷史、藝術、科學等文化價值並經指定者，科學相關儀器及設備本來就屬於文資法施行細則所稱的「生活及儀禮器物類型」。

至於科學類物件指定文化資產數量較少，文資局認為，初步研判是因為博物館藏品或地方政府之古物提報指定，皆大抵鎖定以年代較早物件。科學類文物的製作與流傳年代普遍偏於晚近或近代，因此較不易被視為潛力古物、成為各單位提報首要目標。文資局表示，未來將宣導鼓勵各博物館舍重視科學類文物，任何文物若提報審查，審查過程也不會以該文物年代作為主要文化資產價值之判斷。