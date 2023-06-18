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凍漲28年 台鐵擬漲票價 最高達27%

記者周湘芸、游明煌／台北18日電
台鐵局上月向交通部提票價調漲方案，區間車票價將調漲27%、莒光號漲25%、自強號漲11%。(記者許正宏／攝影)
台鐵局上月向交通部提票價調漲方案，區間車票價將調漲27%、莒光號漲25%、自強號漲11%。(記者許正宏／攝影)

台鐵票價凍漲28年，隨著人事、物價調漲，台鐵局上月向交通部提案調漲票價，建議採用報酬率1%版本，換算下來區間車票價將漲27%、莒光號漲15%、自強號漲11%，換算下來，台北到高雄自強號，將從現行843元（台幣，下同，約27.5美元），調漲為940元，預估調漲後，每年可增加47億元收入。

不過，交通部長王國材表示，這只是方案研擬，現階段沒有調整票價的計畫，明年1月台鐵就公司化，將待公司化後，交由董事會討論，「今年底前都不會調整票價」。

台鐵票價費率自1995年以來就未曾調整，其中自強號每人每公里2.27元、莒光號1.75元、區間車1.46元，各車種起碼里程為10公里計價。

反觀高鐵，基本費率為每人每公里4.134元，台北捷運基本運價為每人每公里3.55元，公路客運則在今年6月調漲費率，從每人每公里3.593元，調漲為3.939元，雙北聯營公車運價每段次為23.4元，其中光是北捷、公路客運的運價就是台鐵區間車的兩倍多。

為此，台鐵委託陽明交通大學進行票價調漲研議，並在上月提案交通部，擬根據1%合理報酬率調漲，換算下來，自強號將漲11%、莒光號漲幅15%，區間車漲幅27%。若以台北站到高雄站，總計371.5公里為例，區間車將從現行542元，調漲為691元，莒光號從650元調為750元，自強號將從843元調為940元。

專案負責人、陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，根據鐵路運價率公式設定合理報酬率是3%到5%，但若報酬率一口氣調整為3%，票價會漲5、6成，若調整到5%，票價則會翻倍，這樣的漲幅恐讓民眾難以接受。

邱裕鈞表示，台鐵此次從不漲價，到漲5%逐一分析，包括2.5%、3.5都有考慮，若最終訂定為1%，預估每年可為台鐵增加47億元收入。

王國材表示，尊重台鐵明年公司化運作機制，如果在公司化之前就先漲價，「這樣沒有尊重董事會，不好」，未來董事會對資產開發、營運及票價都會有看法，「今年底前都不會調整票價，要等到明年公司化以後」。

台鐵局說，根據規定，每兩年都會提報一次「台鐵合理化票價研議報告」檢討票價，此次衡量整體社會大眾環境及氛圍提出建議報酬率，後續還要經過審議程序綜合評估，交通部核定後還要報至行政院，仍未定案。

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