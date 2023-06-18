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央行追加禁令 打炒房堵金流 豪宅增轉貸需簽切結書

記者朱漢崙／台北18日電
央行對豪宅（高價住宅）貸款祭出「緊箍咒」，要求金融機構留意：借款人進行增貸或轉貸，要簽切結書，保證資金並非用在購買受央行限制的不動產。(記者余承翰／攝影)
央行對豪宅（高價住宅）貸款祭出「緊箍咒」，要求金融機構留意：借款人進行增貸或轉貸，要簽切結書，保證資金並非用在購買受央行限制的不動產。(記者余承翰／攝影)

中央銀行15日無預警宣布對房地產市場的信用管制，將自然人第二戶購屋房貸最高成數降為7成，前天再悄悄向全體銀行下達打炒房具體作法的新指令。

央行雖未在理監事會議宣布豪宅貸款新措施，卻在最新函釋中對豪宅（高價宅）貸款追加「緊箍咒」，未來豪宅戶向銀行進行增貸必須簽切結書，保證未將資金用於「購買受本規定限制貸款條件之各項不動產」。行庫房貸主管解釋，這包括六都及新竹等「央行採取房市管制的限制地區」（即所稱「受限區」），一旦銀行被金檢查到，將遭處罰。

央行16日以函釋要求銀行落實信用管制，整理問答集，有三大關鍵：一、不論第二戶房貸或豪宅，辦理轉貸或增貸時，銀行必須要求借戶簽「切結書」，保證資金不是用於在六都及新竹這些受限地區買房；二、銀行撥款時，須二度檢視貸款人是否「一次買兩房」，不能僅確認一次就完畢；三、倘若借款戶購買的建物被金融機構認定為「無價值」或「鮮少價值」，恐改用土地貸款。

業者指出，央行顯然仍質疑銀行辦理房貸時仍給予投資客應變的融通空間，因此再出重手，把金流空間全堵死。

尤其針對豪宅，指台北市房屋總價金額超過6000萬元（台幣，下同，約195萬美元）、其他五都及新竹等各縣市超過4000萬元。國銀房貸主管指出，原先央行對這類豪宅戶的增貸或轉貸，只要求自撥款日起3年內辦理增貸或轉貸者，只能就還款金額超過本金平均攤還部分，以及原貸金額未達新規定貸款成數上限差額部分辦理增貸，例如豪宅貸款最多只能貸4成，之後並沒有要銀行去追蹤用途，央行現在通令銀行，必須要求客戶簽下切結書，切結書上約定「違約條款」，一旦違反切結內容就要全額收回客戶貸款，倘若銀行沒照做，一旦被金檢發現將被懲處。

另，以往銀行只要在客戶申貸時，認定有一戶或兩戶房貸即可，現在不行。

行庫房貸主管分析，先前有不少借款戶一次買2戶，由於銀行只在受理時確認名下是否有房貸，因此借款戶可利用銀行撥款時間差，至少有1戶，甚至2戶可取得未受限成數（超過7成以上）貸款，現在央行要求銀行不只受理之始，甚至撥款前得第二次確認客戶身分是否為「受限戶」，名下是否已有房貸。

業者也憂心央行要求銀行對屋齡過舊的房屋降低貸款成數，因央行問答載明，被金融機構認定為「無價值」或「鮮少價值」者，以該筆土地及其地上建物辦理貸款仍受規定限制。銀行業者指出，一般會以建物本身結構體如磚造、鋼筋水泥等不同架構衡量耐用性，倘若是40、50年以上老公寓或傳統透天厝，可能有被迫改為土地融資貸款風險。

業者表示，雖然央行在公文裡指出僅限已有一戶房貸的「受限戶」若要買這類房屋，必須適用該規定，但根據先前了解的政策方向，恐擴大到首購族，這點，銀行會再向央行確認。

貸款 央行 投資

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