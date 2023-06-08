涉性騷 清大中止聘用王丹 貝嶺願為感到不適女性道歉

流亡作家貝嶺。 （本報資料照片）

性騷 事件連環爆，大陸民運人士王丹 與流亡作家貝嶺都被控涉及性騷，王丹7日在臉書上表示，他坦誠面對司法檢視，同時稱鑑於面對司法需大量時間精力，已向清大社會所正式撤回續聘申請；對此，清大指出，社會所6月5日召開教評會，已決議中止聘任流程，會議後，才接到王丹來信表達撤回請求。貝嶺7日則回應表示：「在性平時代，也許我們要努力的是去做一個聖徒」。

本報系聯合報報導，清大指出，王丹於2010年至2017年擔任清大客座助理教授，後來到美國，校方去年9月到今年1月曾再次邀請王丹擔任社會所的客座教授，課程名稱是「中華人民共和國史」，原本今年9月要開「從韓戰到六四 ：當代中國重大歷史事件解析」，原本今年9月要再開同一門課，但社會所已開教評會決議停開，也收到王丹撤回續聘的請求，因此目前這門課將不會再開課。

已有兩人指控王丹涉妨害性自主及性騷，但王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。清大日前表示，針對此校園性平事件已進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序。若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。

中時新聞網報導，日前被編劇簡莉穎等人爆出性騷的作家貝嶺表示，自己這幾日「在哀悼」，他找出15年前與簡莉穎往來的電子書信，強調「我們的關係裡面就是感情」，但他仍未打算公開彼此的書信內容，僅以口述方式念了部分郵件內容，指2008年簡莉穎的信中稱自己生病發燒了，貝嶺回信表示：「你得病了嗎？我今天可以去看你，立刻去，告訴我你的地址。親愛的，我學過按摩，可以幫你袪寒」。

另一封2007年12月5日簡莉穎的信中則稱「親愛的貝嶺……祝好，擁抱你。」貝嶺仍表示，過去與這些女性的交流是美好的感情，「不能褻瀆！」但也意識到「以嚴格的標準來檢視自己以往在與女性相處時一切，我現在必須要求自己，不是以我以為的標準，而是以女性的感受為準」，女性有任何不適、不快的感受，「我就得致歉，道歉，並且要引以為戒」。

貝嶺指出雙方沒有不當肢體碰觸，並提出電子書信當作情書佐證，據《NOWnews今日新聞》報導，簡莉穎受訪表示「當初釋出善意和崇拜，並不是性的邀約，他錯誤把別人的善意當作感情」。