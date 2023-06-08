我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

涉性騷 清大中止聘用王丹 貝嶺願為感到不適女性道歉

台灣新聞組／台北8日電
流亡作家貝嶺。 （本報資料照片）
流亡作家貝嶺。 （本報資料照片）

性騷事件連環爆，大陸民運人士王丹與流亡作家貝嶺都被控涉及性騷，王丹7日在臉書上表示，他坦誠面對司法檢視，同時稱鑑於面對司法需大量時間精力，已向清大社會所正式撤回續聘申請；對此，清大指出，社會所6月5日召開教評會，已決議中止聘任流程，會議後，才接到王丹來信表達撤回請求。貝嶺7日則回應表示：「在性平時代，也許我們要努力的是去做一個聖徒」。

本報系聯合報報導，清大指出，王丹於2010年至2017年擔任清大客座助理教授，後來到美國，校方去年9月到今年1月曾再次邀請王丹擔任社會所的客座教授，課程名稱是「中華人民共和國史」，原本今年9月要開「從韓戰到六四：當代中國重大歷史事件解析」，原本今年9月要再開同一門課，但社會所已開教評會決議停開，也收到王丹撤回續聘的請求，因此目前這門課將不會再開課。

已有兩人指控王丹涉妨害性自主及性騷，但王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。清大日前表示，針對此校園性平事件已進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序。若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。

中時新聞網報導，日前被編劇簡莉穎等人爆出性騷的作家貝嶺表示，自己這幾日「在哀悼」，他找出15年前與簡莉穎往來的電子書信，強調「我們的關係裡面就是感情」，但他仍未打算公開彼此的書信內容，僅以口述方式念了部分郵件內容，指2008年簡莉穎的信中稱自己生病發燒了，貝嶺回信表示：「你得病了嗎？我今天可以去看你，立刻去，告訴我你的地址。親愛的，我學過按摩，可以幫你袪寒」。

另一封2007年12月5日簡莉穎的信中則稱「親愛的貝嶺……祝好，擁抱你。」貝嶺仍表示，過去與這些女性的交流是美好的感情，「不能褻瀆！」但也意識到「以嚴格的標準來檢視自己以往在與女性相處時一切，我現在必須要求自己，不是以我以為的標準，而是以女性的感受為準」，女性有任何不適、不快的感受，「我就得致歉，道歉，並且要引以為戒」。

貝嶺指出雙方沒有不當肢體碰觸，並提出電子書信當作情書佐證，據《NOWnews今日新聞》報導，簡莉穎受訪表示「當初釋出善意和崇拜，並不是性的邀約，他錯誤把別人的善意當作感情」。

簡莉穎說，被性騷當時她只是個大三學生，而對方是文壇前輩，在權勢不對等的前提下，自己不想撕破臉，表達過對他沒有慾望，卻發生這樣的事情。

民運人士王丹。（本報資料照片）
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹 性騷 六四

上一則

作家陳芳明、影評人藍祖蔚 也被控是性騷慣犯

下一則

侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向

延伸閱讀

性騷受害者提告 王丹返台：坦誠面對

性騷受害者提告 王丹返台：坦誠面對
黑白集／抗中保台 不是性騷者護身符

黑白集／抗中保台 不是性騷者護身符
等不到那句道歉 李男明赴北檢控王丹性騷擾

等不到那句道歉 李男明赴北檢控王丹性騷擾
指控一波波 徐男露面揭王丹「當男友面摸我腰」

指控一波波 徐男露面揭王丹「當男友面摸我腰」

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器