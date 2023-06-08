作家陳芳明、影評人藍祖蔚 也被控是性騷慣犯

台灣社運人士江昺崙於社群平台上指出，稱誠心建議政治大學撤除「陳芳明人文講座」，身為政大台文所學生，「也都耳聞過陳芳明老師不堪的故事。」(本報資料照片)

台版「me too」運動從政壇延燒至文藝圈、學術圈，6日深夜一名政治大學台文所校友、台灣社運人士江昺崙於社群 平台上指控作家陳芳明性騷；知名影評人藍祖蔚也被點名是性騷擾 慣犯。

江昺崙表示，不是當事人，也沒有一手證據。但在就讀政大的時候，身為政大台文所的學生，也都耳聞過陳芳明老師不堪的故事。例如「堅持」跟女助理單獨留在山上工作（文學院在山上），「堅持」在所上聚會後單獨開車載女助理回家。帶女助理參加餐會，導致女助理在餐會上被其他賓客口頭吃豆腐。

江昺崙說明，「堅持」的意思是旁人有委婉協助拒絕，但陳芳明仍不為所動，但其他老師們當時也有提醒女學生「自己留心一點」。

江昺崙說，「我們所上師生當時無法一起面對，我很懦弱。我現在也只能對政大建議：換掉講座的名字吧。」

政治大學回應，學校性平會機制完備，該案將依照性平法之相關流程秉公調查處理。校方堅定捍衛性別平權，未來也會強化防制性騷擾政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。

據了解，陳芳明幾年前已從政大退休 ，但依法原校仍可進行調查。而政大也表示，陳芳明退休後已無在校授課，也未任何指導學生。

知韓文化協會執行長朱立熙昨深夜臉書貼文，點名知名影評人、現任「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯，還盜用帳號意淫女主播，以言詞、肢體性騷擾；朱還稱「藍某如果認為我汙衊他，歡迎對我提告」，文化部公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上。

朱立熙文表示，藍祖蔚是常態性的性騷擾慣犯，在待過的職場都因為不名譽而黯然離職。

朱立熙指出，藍祖蔚在某電視台任職時，盜用4個人的Email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾，自己掌握了藍祖蔚進出系統的時間要求其解釋，否則就立即走人，藍面紅耳赤馬上滾蛋。藍還對女記者說，對性學是家學淵源（其父藍昭堂是花柳科名醫），可以給她們臨床指導，嚇到女同仁們花容失色。

朱立熙提到，藍祖蔚在某報社時，除了持續言詞與肢體性騷擾之外，還被多人目擊要求女記者坐在腿上，極盡下流之能事。

朱立熙強調，自己所寫的都是事實，「藍某如果認為我汙衊他，歡迎對我提告」，此生罵人無數，但只有一次挨告，就是政大韓籍狼師的「性醜行事件」，但是檢察官以不起訴結案。