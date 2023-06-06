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台籍運動員李東憲：舉起五星旗才感覺自己是有國家的人

中國新聞組／即時報導
來自台南的跆拳道選手李東憲，日前在國際賽事上自稱代表台灣卻舉五星旗，引發兩岸民眾關注。（取自台海網）
來自台南的跆拳道選手李東憲，日前在國際賽事上自稱代表台灣卻舉五星旗，引發兩岸民眾關注。（取自台海網）

來自台南的跆拳道選手李東憲日前在南韓舉行的「2023亞太壯年運動會」上，在奪得銅牌時高舉五星旗引發關注。李東憲接受環球時報採訪時稱，當他舉起五星旗時，「有種如釋重負的感覺，自己是有國家的人，因為我舉起了真正的國旗」。

對於領獎時舉五星旗後在台灣遭到的對待，李東憲在《環球時報》6日刊登的專訪中澄清，他並沒有加入共產黨。對於遭指稱已經「入黨」，李東憲解釋，2021年7月1日他在翔安開了一個「國情學習」的課程，主要講述中共黨史跟中國近代史，還有中國現在的民主制度等。在提及入黨宣誓誓詞時，一些台灣青年想體驗一下，因此就舉行了這一儀式。

李東憲批評台灣當局「睜眼說瞎話」，他表示，中國共產黨是非常嚴謹與實事求是的政黨，不是一個體驗動作就能入黨的。

至於指稱他拿中共的錢在台灣搞組織機構「統戰」，李東憲也駁斥是「無稽之談」。他強調，並未擔任任何組織的法人代表，只擔任幾個組織的副理事長，做的也都是兩岸交流，主旨還是為兩岸謀和平。他批評民進黨當局，「為政無能，卻拿小老百姓開刀」。

在專訪中李東憲坦承，他不只一次在國際賽事舉五星旗，從2015年起，他就開始在各種交流場合舉五星紅旗了。

李東憲說，「大家都知道台灣選手出外比賽都是用『中國台北』的名稱，也只能舉中華台北奧委會旗，這是國際規定。所以當要舉起五星紅旗時，心中像有一顆石頭壓著，因為我知道這個事情從來沒有台灣人在比賽場合做過，我怕會有不好的影響，但在舉了後，又有種如釋重負的感覺，自己是有國家的人，因為我舉起了真正的國旗。」

李東憲表示，他日前參加的「亞太壯年運動會」是國際奧會下屬的一個國際運動會項目，這是他第一次參加國際性的運動會，並創造了兩岸此前從未在國際比賽上共同進場的歷史性一刻，也創造了台灣人在正式國際比賽上舉五星紅旗的歷史性一刻。

他強調，「在這次比賽中，我跟著我認同的祖國與國旗一起前行，這是我們身為中國人的驕傲與榮譽。」

李東憲稱，他希望兩岸攜手前進，互相學習，共同在國際賽場上為中華民族爭光。也希望未來兩岸能有更多的體育交流、培訓或比賽，希望台灣優秀的運動員在退役後可以到中國發展。中國有非常好的基層市場，一定能讓台灣退役運動員在這裡發光發熱。

五星旗 運動員 中共

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