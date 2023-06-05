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首位女畢業生 母伴兒上課3年 成功高中送名譽畢業證書

記者洪子凱／台北5日電
林月香（左）表示，希望透過兒子求學歷程，鼓勵眾人，面對事情不要放棄，要勇敢樂觀前行。中為兒子何彥寶，右為校長孫明峯。(圖：成功高中提供)
林月香（左）表示，希望透過兒子求學歷程，鼓勵眾人，面對事情不要放棄，要勇敢樂觀前行。中為兒子何彥寶，右為校長孫明峯。(圖：成功高中提供)

創校101年的台北市男校成功高中，今年的畢業典禮出現首位女畢業生，是陪腦麻兒何彥寶就讀高中3年的母親林月香。「何媽媽在學校唸了3年的書、抄了3年的筆記」。校長孫明峯特地送給林月香名譽畢業證書，及專為她製作的「成功媽媽」制服；林月香仰頭強忍淚水說，「雖然是兒子畢業，但我好想哭」。

應屆畢業生何彥寶罹患腦性麻痺，林月香從兒子小學4年級起陪讀，一路陪孩子上學、抄筆記、翻書，被稱為「寶媽」，今年何彥寶以大學學測成績參加身心障礙學生升學大專校院甄試，在腦性麻痺類組獲全台第二名，可望考取台大法律系，在校獲頒「堅毅勤學獎」。

孫明峯表示，這幾年「寶媽」不辭辛勞陪讀，學校都看在眼裡，才決定要在本月1日舉辦的畢業典禮送上驚喜。當何彥寶上台領獎時，特別邀請林月香上台，送上名譽畢業證書和繡有名字的制服，校名寫著「成功媽媽」和學號「5201314」，算是成功高中首位女畢業生，台下師生則歡呼並報以熱烈掌聲。

孫明峯分享，何彥寶雖罹患腦麻，卻樂觀、積極向上，且非常善良，總是關心同學、老師有沒有吃飽穿暖，也認真學習；高中三年除回診、開刀，幾乎全勤，背後的堅強支柱就是小學4年級就化身書僮陪讀，直到高中畢業的林月香。

「希望彥寶故事可以鼓勵所有人，面對困難勇敢前行」，林月香說，感謝校長和成功高中特教團隊協助，讓何彥寶順利完成高中學業，未來上大學也會繼續陪讀。如果沒有學校老師幫忙和體恤，求學路很難走下去。

林月香說，何彥寶動作較慢，上課時，她會提供協助，例如考試對答案可能來不及，就先幫他抄下來，或做筆記，母子分工各抄一半，然後合起來。現場師生回想，當天氣氛溫馨感人，林月香雖然沒有太多的言語，一拿到制服馬上穿起來，看得出她相當感動。

何彥寶出生時是850公克的早產兒，語言、智商、運動神經受創，動作遲緩，生活難以自理，仍克服身體障礙、逆境求學，曾獲頒總統教育獎。

「彥寶是很貼心的孩子」，林月香談起兒子，臉上神情滿是憐愛。

林月香回想，從小學至今，何彥寶已動4次手術，有一次術後雙腳打滿石膏，她為照顧彥寶常睡眠不足，有天不小心睡著，半夜突聽到用力呼吸的聲音，驚醒發現彥寶因傷口疼得睡不著，卻強忍著沒說，只因媽媽照顧他很辛苦，不想打擾她休息，還說「刀是自己開的，痛要自己忍」，讓她相當不捨。

何彥寶說，非選擇題對腦麻生很吃力，很多題目寫不完，國文、社會科還拿到頂標，出乎意料又開心。因無法補習、也不能晚睡，只能利用在校時間加倍努力，在家把握時間上網找學習影片，老師也提供很大的協助。

林月香說，彥寶的缺點就是太認真，「認真到我會抓狂」。因體力不好，兒子應每晚9點就要睡覺休養，彥寶卻常強撐著，要多讀一點、多查一點資料不肯睡，「所以9點一到，我就會強制斷電、拔眼鏡，他才肯上床睡覺」。

林月香感慨，一路走來遇到很多貴人，包含親友、彥寶的同學、教師等，不管在經濟、課業上，對孩子和她很多協助。她分享，數學是彥寶弱項，到高中難度提升，她能協助有限，學校老師會主動幫彥寶輔導；雖然她曾說「考零分也沒關係」，結果兒子學測考了5級分，她非常開心。

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