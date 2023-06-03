我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

四接環評遭批護航 環團：鄭文燦不如謝國樑

台灣新聞組／台北3日電
守護外木山行動小組2日到環保署抗議，呼籲四接環評停審。（記者曾吉松／攝影）
守護外木山行動小組2日到環保署抗議，呼籲四接環評停審。（記者曾吉松／攝影）

協和電廠四接改建爭議延燒，環保署原先排定昨天由環評專案小組第五次初審，但「因故」延期，守護外木山行動小組成員昨天上午仍到環保署抗議，強調環保署無視程序與資料，不斷讓開發單位闖關的行為，是在為台電護航。

基隆市產發處長林鼎超則表示，過去台電拿2.0版方案同意函召開環評，如今已廢止，環評資料不齊，台電應重新申請，且環保署應暫停環評審查。

基隆市長謝國樑日前宣布廢止2020年林右昌前市府核發的四接2.0版「原則同意開發」函文，要求環保署暫停環評審查，但環保署仍堅持平行審查，認為環評程序未違法。謝昨天再向環保署喊話「四接環評必須依法行政」，地方自治有應有的權利和義務。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨天也在臉書表示，行政院副院長鄭文燦和謝國樑就是沒得比，鄭文燦到底對桃園的地景做出什麼貢獻？幾年前他批鄭不如屏東前縣長曹啟鴻，因為曹不畏國民黨政府的台26線開發壓力，堅持守護阿朗壹古道，並畫為旭海觀音鼻自然保留區，符合綠營標榜「愛鄉土」的表現。

潘忠政說，現在如謝國樑，在守護環境上一向被綠營瞧不起的國民黨首長，也展現守護鄉土的意志，對謝斷然廢止開發四接的同意函文，環團齊聲喊讚。

環保署表示，基隆市府廢止的是109年同意開發函，不是環保機關主管的法規，屆時仍須由開發單位及經濟部釐清說明及依法辦理；環評仍照程序走。

基隆護海公投發言人陳薇仲說，四接填海造陸東移3.0方案去年7月橫空出世，環團與環評委員都提出程序與範疇問題要求補件，但經過一年，經濟部和台電還是採用3.0東移方案，沒做範疇界定、也沒有依照新的填海範圍進行完整海域調查，力求闖關。

台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政質疑，環保署說環評審查程序不受影響，但若基隆市政府的「同意」不是必要條件，為何109年開發時要取得基隆同意？協會專職律師蔡雅瀅表示，若環保署在台電資訊不完全的狀況下還要排審，環評委員應該拒絕出席。

國民黨 公投 藻礁

上一則

黑白集／沒進入程序…林飛帆閃得巧妙

下一則

冷眼集／綠性騷風暴 難用政治操作收尾

延伸閱讀

四接改建爭議不斷 基市喊停環評 環署堅持續審

四接改建爭議不斷 基市喊停環評 環署堅持續審
高人指點?四接外木山開發 基隆市長廢止

高人指點?四接外木山開發 基隆市長廢止
冷眼集／蠻幹與反彈 源自錯誤能源政策

冷眼集／蠻幹與反彈 源自錯誤能源政策
藍營轟涉im.B還喊打詐 鄭文燦要告

藍營轟涉im.B還喊打詐 鄭文燦要告

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
作家林文月、連戰的表姊傳出過世。（本報資料照片）

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

2023-05-27 01:10
民進黨總統參選人賴清德。記者余承翰／攝影

最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

2023-05-29 12:02

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…