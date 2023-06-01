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冷眼集／蠻幹與反彈 源自錯誤能源政策

記者 陳熙文
基隆市長謝國樑廢止四接公文，不否認有專業人士建言，但最重要是要回歸專業考量。(記者游明煌／攝影)
基隆市長謝國樑廢止四接公文，不否認有專業人士建言，但最重要是要回歸專業考量。(記者游明煌／攝影)

攸關台電四接的協和電廠更新改建計畫案上周四召開第5次環評，但遭環團強烈抗議，不得不擇期再開，沒想到原來拖拖拉拉的步調，忽然加快速度續審。似乎暗地裡有股推動的力量，有意趕在總統大選還沒進入白熱化，各方能源政策未聚焦前，提前闖關。

然而，台電或許打著如意算盤，希望能在議題發酵前拆彈，避免四接站上輿論風頭、重演中油三接的覆轍。但基隆市政府顯然有備而來，馬上還以顏色，於第5次環評小組會議續審前夕，宣布廢止林右昌市府針對四接所做的原則同意函，要求台電針對「東移方案」重新向市府徵詢意見。

基隆市長謝國樑有心讓四接議題由基隆市民自決，中央卻大動作聯手封殺公投連署，不僅程序粗暴，還義正辭嚴地搬出憲法，將四接問題解讀成基隆市府沒有決定權，甚至幾乎與地方沒有關係，擺明是漠視地方自治。

四接案從一路走來充斥各種的程序不正義，就連第三方驗證會議，居然被列為密件，如此攸關基隆港營運跟生計的重大建設，居然黑箱作業。

但為何中央蠻幹也非要橫柴入灶不可？關鍵還是錯誤的能源政策所致。原本早該除役的協和電廠，因為北台灣核電廠逐一除役，導致供電缺口，這也使得協和電廠非但不能除役，還必須轉型為燃氣機組，也使得興建四接勢在必行，才會出現一連串不公不義的事件。

而在中央聯手打壓後，謝國樑也找到了反擊空間，就算四接在中央可主導的環評全部過關，但屆時基隆市府不發建照，依舊寸步難行，不論如何，原本蔡政府盤算協和電廠轉型時程勢必延後。然而，這一切孰令致之？也難怪民進黨總統參選人賴清德會對非核鬆口，台灣這一路為了躁進的非核家園付出的代價，真的太大了。

賴清德 公投 民進黨

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