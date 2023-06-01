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台灣中重症倍增 新冠恐燒到7月中 通報放寬至72小時

記者陳雨鑫、李青縈／台北1日電
國內面臨新一波新冠疫情，疾管署公告，包括醫療機構、醫事機構及老人福利機構等場域仍要強制戴口罩。（記者林澔一／攝影）
國內面臨新一波新冠疫情，疾管署公告，包括醫療機構、醫事機構及老人福利機構等場域仍要強制戴口罩。（記者林澔一／攝影）

由XBB變異株所引發的第四波新冠疫情來勢洶洶，台大公衛教授陳秀熙團隊分析，中重症案例數量正逐漸攀升，與四月相比已增加一倍，預估疫情將延續到七月中旬，屆時將累積二一○萬人感染。為此，疾管署持續要求醫療機構、醫事機構及老人福利機構等三處仍需「強制」佩戴口罩，過了七月，再研議是否放寬。

「國內社區主要流行的變異株已從BA.2.75轉為XBB」陳秀熙說，4月底，台灣XBB感染者占比約25%，當時中重症人數來到最低點，但現在XBB感染占比達56%，且愈來愈高，單周累積中重症患者人數明顯增加，從4月的700多人，增加至現在1400多人，上升至少一倍。

陳秀熙表示，參考國際經驗，推估台灣這波XBB疫情感染可能延續到7月中旬，台灣已經取消對新冠確診者強制通報，無法得到實際感染人數，但團隊以中重症人數推估感染趨勢，預計至7月中旬，將累積210萬人數感染，包含初次感染、再感染族群，雖然大多數感染為輕症，但年長者、免疫力低下等脆弱族群的中症與重症風險較高。

疾管署估計，目前重複感染比率約15%到20%，每天3到4000人重複感染。發言人羅一鈞表示，整個6月都將處於疫情高點，每日預估新增2萬到2萬5000名輕症患者，民眾務必做好個人防護措施。

羅一鈞指出，在口罩佩戴措施，出入長期照護機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高風險場所，以及搭乘公用運輸交通工具及包含救護車等特定運具，即起改為「建議」佩戴口罩，不過至醫療機構、醫事機構以及老人福利機構等場所，仍須強制戴口罩，違反規定，依法最高可處以台幣1萬5000元（約488美元），等這一波疫情明顯趨緩，才會檢討，考慮放鬆。

羅一鈞表示，原本新冠通報中重症案例規定時效為24小時，為減輕醫療人員負擔，即日起於72小時內通報即可。疾管署研擬於6月限縮隔離治療條件，也就是擴大免隔離條件，待專家會議後討論施行。

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