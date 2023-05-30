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中山大學團隊發現無眼魚 研究登國際期刊

記者王昭月／高雄30日電
研究團隊坐小船深入在地下河洞穴內調查研究。(圖：中山大學提供)
研究團隊坐小船深入在地下河洞穴內調查研究。(圖：中山大學提供)

「看過沒有眼睛的魚嗎」？國立中山大學海洋科學系跨國研究團隊發現澳洲聖誕島與菲律賓邦勞島海下水蝕洞有種咖啡色小型鯙科魚類（裸胸鯙），眼睛極小，甚至部分單側眼睛完全消失，經研究發現是新種，今年3月發表為新物種，也因這種魚目光如豆，命名為「豆眼鰭尾鯙」，這項種大發現發表於Raffles Bulletin of Zoology期刊，也刊登於Science出版社網站。

中山海洋科學系跨國研究團隊成員包括廖德裕教授、博士生黃文謙及新加坡李光前自然歷史博物館研究員陳旭輝。研究團隊指出，大多數人對黑暗多少存有恐懼，然而卻有一群洞穴魚類在少光或無光環境下，身體產生改變，其中一項便是眼睛退化或完全消失。

團隊指出，豆眼鰭尾鯙是第種在海下水蝕洞棲息的鯙科魚類，多被認為是海洋性魚類，僅極少數種類生活在淡水或汽水域。最大體長約40公分，主要特徵是眼睛 比例極小，甚至沒有眼睛，這次團隊發現的9尾魚類樣本中，有2尾的左側眼睛已完全消失，研判豆眼鰭尾鯙可能正處在適應無光環境的演化過程之中。

研究團隊今年5月前往菲律賓巴拉望著名的普林塞薩港地下河國家公園進行調查，乘坐人力小船深入完全黑暗的地下河之中，逆流設置誘餌陷阱調查當地魚類與其他水生生物。意外調查到裸胸鯙棲息在洞穴之中。目前團隊正分析此次採樣結果，並規劃近期發表於國際期刊。

研究團隊發現的豆眼鰭尾鯙，左側眼睛疑已退化消失。(圖：中山大學提供)
研究團隊發現的豆眼鰭尾鯙，左側眼睛疑已退化消失。(圖：中山大學提供)

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