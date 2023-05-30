中山大學團隊發現無眼魚 研究登國際期刊

研究團隊坐小船深入在地下河洞穴內調查研究。(圖：中山大學提供)

「看過沒有眼睛的魚嗎」？國立中山大學海洋科學系跨國研究團隊發現澳洲 聖誕島與菲律賓邦勞島海下水蝕洞有種咖啡 色小型鯙科魚類（裸胸鯙），眼睛極小，甚至部分單側眼睛完全消失，經研究發現是新種，今年3月發表為新物種，也因這種魚目光如豆，命名為「豆眼鰭尾鯙」，這項種大發現發表於Raffles Bulletin of Zoology期刊，也刊登於Science出版社網站。

中山海洋科學系跨國研究團隊成員包括廖德裕教授、博士生黃文謙及新加坡 李光前自然歷史博物館研究員陳旭輝。研究團隊指出，大多數人對黑暗多少存有恐懼，然而卻有一群洞穴魚類在少光或無光環境下，身體產生改變，其中一項便是眼睛退化或完全消失。

團隊指出，豆眼鰭尾鯙是第種在海下水蝕洞棲息的鯙科魚類，多被認為是海洋性魚類，僅極少數種類生活在淡水或汽水域。最大體長約40公分，主要特徵是眼睛 比例極小，甚至沒有眼睛，這次團隊發現的9尾魚類樣本中，有2尾的左側眼睛已完全消失，研判豆眼鰭尾鯙可能正處在適應無光環境的演化過程之中。