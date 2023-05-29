資優生 讀到崩潰「躲廁所哭到吐」

高中生課業壓力大。圖為示意圖，非當事人。(本報資料照片)

今年19歲的自學生劉伂沂，過去曾就讀南部某私立高中資優班 ，學歷看似亮麗，背後卻是血淚交織。以下為劉伂沂的告白：

剛開始讀資優班，以為一切都跟國中一樣，只要努力一點，就能拚到前面的名次。不過經過高一上的三次段考後，發現好像再怎麼努力，排名都只能維持在中後段，我對自己的認知開始瓦解。

我愈來愈沒信心，變得無法適應學校生活。為了過和其他正常學生一樣的生活，我曾經努力保持理性，段考前天天讀到凌晨4點，6點起床趕校車，情緒崩潰就躲進廁所哭，哭到嘔吐，出來再繼續讀書。

沉重的課業壓力、大人的不理解，種種因素都讓我非常痛苦。一到教室，我會覺得所有人都在看我，經常喘不過氣、乾嘔、心悸，直到換氣過度，又被送去輔導室或保健中心，我終於認清自己當不了平凡的學生。

在輔導室休息將近一個月，最後輔導室建議申辦身心障礙證明，未來升學 也有特殊名額保障，否則不能再占用輔導室的休息空間。當時我的內心已經做好準備，如果只有回學校一途，可能只好放棄自己。

幸好爸媽為了避免申請身心障礙證明，開始研究申請在家自學。我們請了民間單位協助，高二時，我正式離開體制內高中，開始自學。

脫離學校以後，課業壓力、同儕競爭明顯減輕，心理狀況也改善許多。我開始研究心理學，想拯救過去的自己，了解心理創傷的源頭；未來，我想陪伴更多和我一樣曾經深受拒學所苦的人們，一起找到生命的解方。