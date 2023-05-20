2023總統教育獎 罕病生用手學滑板 視障童鋼琴屢獲獎

建中學生顧文凱患罕病，行動須仰賴輪椅，多益滿分的他曾參與偏鄉英文遠距教學。（圖：教育部提供）

教育部 公布2023總統教育獎獲獎學生名單，其中建中學生顧文凱罹患罕病，雙手僅右手小拇指可施力，仍立志學會滑板，成績亦名列前茅，並考取多益成績滿分；台中市潭陽國小學生吳奕昶則為本屆年紀最小獲獎者，音感佳的他，在音樂比賽中屢創佳績，被師長譽為盲生中的資優生。

顧文凱從小患有罕見疾病，由於末端神經逐漸退化，逐漸喪失手腳正常功能，行動必須仰賴輪椅，視力也退化到需用擴視機輔助上課。高一時為克服身障在參與社團上的不利，顧文凱和朋友籌畫創立「Minecraft邏輯研究社」，凝聚校內對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的同學，成為校內該學期唯一成功創立的新社團且招生 爆滿。

儘管行動不便，但顧文凱因迷戀滑板的帥氣，立志學會滑板，一路從坐上滑板就翻倒，逐漸學會用腰平衡、用手推地，並練習翹板和轉體180度，享受挑戰肢體極限。

顧文凱英語能力佳，成績均保持班上前3名、還自製中英文字幕滑板影片，並獲國際知名身障滑板選手Daniel Amorinha轉貼分享。他也發揮英文專長，參與扶輪社偏鄉英文線上遠距教學服務，更曾獲台北市教育關懷獎。