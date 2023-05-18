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「周休三日」之議 蔡政府為何不敢拚亞洲第一?

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行政院副院長鄭文燦回應「周休三日」，牛頭不對馬嘴。（本報資料照片）
行政院副院長鄭文燦回應「周休三日」，牛頭不對馬嘴。（本報資料照片）

民眾在公共政策平台提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，獲5000多人附議，政府須在下月底前回應此事。副閣揆鄭文燦說，亞洲還沒有任何國家實施周休三日，政府會據實向公民報告。言下之意，恐難照辦。

鄭文燦的回應，牛頭不對馬嘴。5000多人附議提案，不就是為了成為「亞洲第一」；如果別人做了，台灣還搶什麼？四年前同婚合法化，民進黨極力宣揚是「亞洲第一」，讓年輕人大感振奮；如今要再奪個亞洲第一，蔡政府為何卻步了呢？

原因沒有別的：同婚合法化對蔡政府是「無本生意」，反正責任都在個人身上，民進黨很樂於撈這個亞洲第一。至於周休三日，牽涉到百工百業的作業方式及成本變動，如果政府驟然拍板，或許員工開心，但很多企業攤商可能不支倒閉；若經濟凋敝，後果就嚴重了。這些年，民進黨建立了綿密的政商網絡，想必它也不敢得罪這些金主和企業家。

「周休三日」的公民提案，究竟是出於天真，或基於理想，抑或只是為了嘲弄蔡政府而來，外界不得而知。且看這幾年，蔡政府面對即將破產的勞保基金根本不敢提改革二字，只對無助大局的基本工資採取微調，即可知蔡總統所謂「心頭最軟的一塊」早已變成硬塊。此時，對周休三日之議，當然只能裝聾作啞。

周休 民進黨 破產

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