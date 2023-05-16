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拚亞洲第一 公民倡議周休3日 政府6月26日前須回應

台灣新聞組／台北16日電
有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發各界熱議。(本報資料照片)
有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發各界熱議。(本報資料照片)

有民眾在「公共政策網路參與平台」提議「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，已獲逾5700人附議，政府機關須在6月26日回應。行政院副院長鄭文燦昨表示，目前歐洲有英國正在做實驗，測試能否提高工作效率、對公司營運是否有影響，但亞洲還沒有任何國家實施周休3日，政府會據實把全世界發展趨勢，向提案公民報告。

勞團認為，周休3日的方向正確，部分歐美國家為政府拋磚引玉，以補貼鼓勵企業推動，「與其強制入法，不如先鼓勵」，且要降年總工時，先增訂國定假日就可立竿見影。

提議者Lucas指出，英國公布61間企業近3000名員工參與「周休3日」實驗計畫，結果公司平均收益與往年同期相比增加3成5，離職率減少5成7，周休3日可減少員工離職率、提升工作效率及增加陪兒女的時間。

勞動部條平司司長黃維琛說，此提案涉及層面廣，勞工休假調整牽涉勞動部與經濟部，軍公教涉及「公務人員服務法」，須由人事行政總處研議，老師休假也牽動學生，現已擇定由勞動部、人事行政總處列為主辦單位，將邀集經濟部、國防部、銓敘部、教育部、交通部等相關部會及勞資團體討論，統合意見後再正式回應。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，其實現在最重要的是先落實周休2日，畢竟還是有些企業沒有真正落實，員工休假日上班也沒有拿到加班費，雇主法遵率偏低。

教育界對周休3日普遍樂觀其成，不過有國小校長指出，學生學習有一定節奏與時程，且學生有寒暑假，若將寒暑假日程平攤至上課周數，幾乎已等於周休3日。教育部則提醒，大學須留意對教師授課及學生學習等需求的影響。

學者表示，要推動周休3日，經濟結構一定要改變，製造業比率不能那麼重，而且要往高階製造走。因為如果要走創新，就要賣腦，生活品質要兼顧，「否則年輕人人人都去賣肝，如何創新？」

產業界認為，目前提案的定義與內容不明確，如果是直接將工作日減少一天，考量缺工情形已經相當嚴重，產業界只會重傷，最後勞工也將受害。

不少科技大廠認為，台灣不宜貿然成為亞洲第一個實施的地區。縮短工時等於增加企業營運的成本，向來以製造為重的台灣半導體產業，恐怕不樂見政府再縮短工時。

周休 教育部 勞工

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