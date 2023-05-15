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全台串聯保護傘 終結行人地獄 8月上凱道

記者周彥妤／台北15日電
為終結行人地獄惡名，「撐起行人保護傘」快閃行動，14日同步在全台七縣市的行人罹難路口舉行。圖為北市活動現場。（記者許正宏／攝影）
為終結行人地獄惡名，「撐起行人保護傘」快閃行動，14日同步在全台七縣市的行人罹難路口舉行。圖為北市活動現場。（記者許正宏／攝影）

為終結行人地獄惡名，YouTuber「Cheap」鄭才暐與路權團體發起「撐起行人保護傘」快閃行動，14日同步在全台7縣市「榜上有名」的行人罹難路口繞行十分鐘；參與的民眾著黑衣、撐傘持康乃馨，哀悼悲傷母親節，並預告8月底上凱道遊行力倡人本交通，並邀請各黨派總統與立委參選人簽署承諾書，「這場戰役剛開始」。

快閃行動當日上午9時50分至10時在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等7縣市行人罹難路口舉行，以順時針方向沿斑馬線繞行路口十分鐘，台南場選在日前3歲女童事故地，現場格外感傷。

台北市建國南路、信義路口快閃行動有近百人參加，他們高喊「還我人本交通、終結行人地獄」口號，手持「馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」、「我沒有在滑手機，不要撞我」等標語，國民黨立委游毓蘭及台北市議員李明賢等民代到場響應。

曾姓夫妻推著3歲和6個月小孩參加台中場，他們說，有了小孩後，經過路口特別感受到壓力，尤其是車子轉彎時不禮讓或逼得很近，行人必須走很快。另名年輕女子說，很多車輛看到行人會按喇叭催促，她朋友的祖母就是在路口被撞死，如果她不站出來，誰為這些死者發聲？

長年關注交通議題的陳小姐帶著就讀國小的孩子參加桃園場活動，她說，每次帶小朋友經過學校和安親班都會遇到車子急駛而過，非常危險，在孩子升上國高中前，大概都不敢讓孩子自己過馬路。

鄭才暐指出，營造友善步行環境、重塑交通安全文化，要透過交通工程、執法與教育3大面向共同實踐；台灣僅仰賴執法，營建署稱人行空間改善要百年，如同推託之詞。他批評政府的道安檢討方針總繞著「機老酒」（機車、老人與酒駕），但當前交通工程環境令人無所適從才是癥結點。

鄭才暐認為，政府應盡速完成「道路交通安全基本法」立法程序，明文規範增闢人行道、行人庇護島、行穿線退縮的標準，建立硬體建設準則，釐清明確的主責單位；交通人本教育也得從小扎根，並加強台灣考照制度與駕駛人管理。

教育 遊行 母親節

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