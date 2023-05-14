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黑白集／行人地獄、工安沉痾、長照悲歌 三個傷心媽

黑白集
台中捷運發生日前發生事故，造成一死意外。記者黃仲裕／攝影 記者黃仲裕／攝影
台中捷運發生日前發生事故，造成一死意外。記者黃仲裕／攝影 記者黃仲裕／攝影

在台灣，感恩與溫馨的母親節早已是人民心中另類「國定節目」。但今年母親節前夕連串事故帶來的三個傷心媽，卻讓人鼻酸。

台南一對母女行經路口遭左轉車輛撞擊，母親重傷，3歲女兒不幸離世。丈夫直到妻子順利手術後，才敢告訴她女兒已過世。母親節前夕得此噩耗，妻子崩潰哭喊「我要女兒回到身邊」。

台中發生捷運列車撞上建案掉落吊臂導致一死10傷的重大工安事故，罹難助理教授的母親曾告訴女兒交通複雜，最好搭捷運或公車，自責害死女兒；更哭訴原本說好要回家過母親節的乖巧女兒就這樣走了，「自己也想要跟著女兒走」。

台北再傳照顧殺人。近80高齡老母親因不堪長期照護重度身障兒50年，自覺身體出狀況，擔心未來兒子無人照顧，痛心殺子。老媽媽情緒崩潰哭泣不止，輪椅上的老父也頻頻落淚，其他子媳更痛哭：「媽你為什麼這麼想不開？」

從南到北，藏在三個傷心媽背後的，分別是行人地獄、工安沉痾與長照悲歌三個老問題；而這卻是台灣的日常，隨時可能讓一些媽媽心碎。

中捷事故後，適逢媽祖誕辰依例舉辦「雙后護捷運」活動，「雙媽」搭捷運祈福遶境。但「雙媽」能做的，大概是撫慰人心；真正要讓媽媽們不再有傷痛，從交通、工安到社會安全網，都是政府的責任啊！

母親節 捷運 手術

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