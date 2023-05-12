我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

死後作品漲成英塗鴉大師班克斯 「九龍皇帝」畫作到台

記者陳宛茜／台北12日電
「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者陳宛茜／攝影）
「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者陳宛茜／攝影）

經常造訪香港的人，對「九龍皇帝」曾兆財一定不陌生。他介於「鬼畫符」和書法之間的塗鴉作品，曾經塗滿了香港街道上的電箱、牆壁、燈柱，以及天橋下方的通道。曾兆財在2006年於安養院辭世後，其作品成為香港重要的文化象徵，近年更成為藝博會的常客。在今天揭幕的台北當代藝術博覽會中，「九龍皇帝」的塗鴉作品以近乎個展的方式展出，讓台灣觀眾一窺這位「香港柯賜海」的傳奇人生。

「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者...
「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者陳宛茜／攝影）

台北當代藝術博覽會今天正式於台北南港展覽館開幕，攜手90間國際頂尖畫廊參展、帶來上千件藝品，分成三大展區「當代網域」、「藝術載點」、「新生維度」展出。

「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者...
「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者陳宛茜／攝影）

曾灶財1921年生於廣州，之後移居香港。在發現一些重要的祖傳文件後，曾兆財聲稱九龍的土地是他家人所擁有，獲得「九龍皇帝」的封號。他的妻子文富財也經常以「皇后」的身分出現在塗鴉之中，如「文富財皇后剛剛會見英國女王回來」。除此出外，許多歷史人物也經常出現在曾灶財的塗鴉之中，包括孫中山、蔣中正等。

許多歷史人物出現在「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉之中，包括孫中山、蔣中正等。（記者陳宛...
許多歷史人物出現在「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉之中，包括孫中山、蔣中正等。（記者陳宛茜／攝影）

曾灶財將他的信念與想法用獨特的中國毛筆寫於香港的街道，包括牆壁、燈柱、天橋下方和電箱，這位「九龍皇帝」的塗鴉一開始被認為是精神錯亂的表現，但經過長達半世紀的「行為藝術」之後，他的堅持獲得港人認同，其塗鴉也成為數代香港人的共同文化回憶。去年上映的香港電影「神探大戰」，主角劉青雲在電影中的遭遇便有「九龍皇帝」的影子，電影海報也是用「九龍皇帝」的筆風構成。

去年上映的香港電影「神探大戰」，主角劉青雲在電影中的遭遇便有「九龍皇帝」的影子，...
去年上映的香港電影「神探大戰」，主角劉青雲在電影中的遭遇便有「九龍皇帝」的影子，電影海報也是用「九龍皇帝」的筆風構成。（圖：華映提供）

曾灶財在香港的出場，一開始像「台灣抗議天王」柯賜海，兩人都是運用獨特的符號表達對現實的不滿與反抗。但當曾灶財在安養院辭世之後，他的故事隨即翻轉成為英國塗鴉大師班克斯(Banksy)，塗鴉作品洛陽紙貴。當年曾灶財在香港街頭遺留的「公共藝術」總被視為垃圾，警察清之而後快，如今卻被香港政府認證為必須保存的「墨寶」、文化遺產，儘管目前只有三件留存。

「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者...
「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉成為香港人的共同文化回憶。圖為台北當代藝術博覽會。（記者陳宛茜／攝影）

曾灶財身後留下不少寫於紙上的塗鴉，多次在威尼斯雙年展等國際大展展出，也曾現身於蘇富比、羅芙奧等拍賣會。去年曾灶財的個展在巴塞爾藝術展香港展會造成轟動，被列為十大最佳展位，身價水漲船高。根據此次代理曾灶財塗鴉作品的Lucia Chang Fine Arts表示，曾灶財畫作一幅約在新台幣50萬元（約1.6萬美元）以上，可謂一字千金。

香港 電影 英國女王

上一則

中捷案釀1死10傷疑作業疏漏 4業者交保

下一則

興富發旗下公司廣捐獻金 時代力量質疑政商關係密切

延伸閱讀

紐約市6月推新版亞太裔歷史課程 9位傑出亞太裔選進封面

紐約市6月推新版亞太裔歷史課程 9位傑出亞太裔選進封面
紐約市府斥3500萬 提高公校生閱讀水平

紐約市府斥3500萬 提高公校生閱讀水平
華埠宣傳社區安全 亞當斯現身力挺

華埠宣傳社區安全 亞當斯現身力挺
毒氣瀰漫 下城坍塌停車場難清理

毒氣瀰漫 下城坍塌停車場難清理

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效