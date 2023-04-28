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高端疫苗EUA外洩案 甩鍋網紅 衛福部全無責

台灣新聞組╱台北28日電
8大關鍵節點 高端股價波動 資料來源：衛福部、櫃買中心、記者整理
8大關鍵節點 高端股價波動 資料來源：衛福部、櫃買中心、記者整理

新冠疫情期間，高端股價漲跌劇烈，遭外界質疑涉及內線交易，不當炒股。根據本報系聯合報掌握，衛福部針對高端新冠疫苗EUA審查資訊是否外洩的行政調查報告已出爐，報告內容將外洩責任，推卸給臉書粉專「不演了新聞台」台長朱凱翔、財團法人醫藥品查驗中心（CDE），至於衛福部包括食藥署等相關單位「全部無責」。

防疫指揮中心昨天舉行終場記者會，但疫情中許多爭議仍未解。立法院今年初審查中央政府總預算時，通過決議要求衛福部，調查高端COVID-19疫苗EUA疫苗審查資料是否外洩。衛福部4月中旬完成調查報告，把調查報告列「密件」，要到2028年4月才能解密。

根據掌握，衛福部調查報告指出，高端針對研發新冠疫苗共發布7次利多資訊，僅2021年7月19日高端疫苗取得台灣EUA，與衛福部食藥署EUA審查有關。食藥署審查過程中高端股價或交易量有較大變動者，「是有媒體報導食藥署審查資訊，才造成隔日股價下跌明顯」。報告指出，報導的媒體是2021年7月13日，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」貼文質疑高端研發新冠疫苗對變種株的「中和抗體數據極糟」，小鼠感染後的肺部病毒數據表現不佳的報導。

報告提到，「不演了新聞台」所公布的文件，食藥署並未流出。藥品組承辦人自述，「印象中」只有在廠商進度會議看過類似文件，其他會議不曾見過，故食藥署相關人員「洩漏應保密文件之可能性極低」。

報告還稱，從CDE提供的資料瀏覽及下載紀錄，並未發現異常，但因CDE是具有本案所有引用文件的單位，「洩漏之可能性尚無法排除」。換句話說，調查報告認為，此次洩密衛福部無責，而CDE有可能是洩漏管道，至於朱凱翔的貼文，則是洩密主因。

國民黨立委李德維說，蔡政府刻意隱匿許多對高端不利的資訊，然後把這些不利資訊公開當作「洩密」並歸咎其他人，難怪報告要當密件，因為「就是丟臉」。朱凱翔說，政府相關人員、不肖奸商為圖利不惜草菅人命，才會有吹哨者看不下去提供資訊，如今衛福部依舊毫無羞恥心，也沒有絲毫反省力。

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