蔡見興請辭 王鴻薇續揭醜聞 籲財部、金管會追下去

國民黨 立委王鴻薇日前揭露，合作金庫資產管理公司（AMC）在民進黨前高雄市議長蔡見興上任董事長後，任用子女及親信，並涉嫌修改業務內規，至今總放款金額約74.7億元（台幣，下同，約2.4億美元）中，近7成金額都放款在蔡見興地盤高雄，質疑有利益輸送情事。蔡見興昨向合庫金、財政部 請辭獲准。官員表示，目前合庫AMC董事長職務，將由總經理楊天祐暫代。

蔡見興昨接受本報系聯合報記者電話採訪時，語氣平靜，僅表示外面有很多的政治動作，他希望在自己離開之後風波能平息。蔡見興也表示，他出任合庫AMC董事長5年來，前2年先是幫公司收回他到任之前的很多不良債權，之後他所交出的獲利成績每年都非常好，包括去年的獲利超標達成106%，是其他公股體系AMC的獲利總和。

蔡見興也表示，他承作的案子，都是100%擔保，也都是第一順位抵押，能為公司賺錢，且風控都做到最好。

但王鴻薇指出，合庫AMC及蔡見興的回應避重就輕、答非所問，她今天將舉行記者會，仍會揭發更多醜聞，「財政部、金管會給我追下去」。

王鴻薇在臉書 質疑，蔡見興對於任用親信的解釋，是說兒子很優秀，進入合庫與自己無關；她要請問蔡見興，是不是直接承認一擔任董事長就任用親信陳柏州？又如何說明不論是兒子蔡政達、陳柏州等人，統統都在自己女兒蔡佳庭擔任董事長的造福環境工程當董監事？

王鴻薇也問蔡見興，2018年起有沒有每周都「出差」高雄，領取交通補助款與出差津貼，「一路和同行的（同仁）是誰？」

王鴻薇鄭重警告蔡見興和金管會，財政部，不要想著混過去就沒事，合庫AMC很多基層員工都站出來了，她要求合庫董事長林謙浩必須出來說明。