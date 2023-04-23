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鑽大甲媽鑾轎 排隊長達1公里

記者趙容萱、林佩均、劉明岩／台中23日電
大甲媽祖鑾轎在22日中午12時20分到大肚市區，信徒排隊等候鑽鑾轎。（記者趙容萱／攝影）
大甲媽祖鑾轎在22日中午12時20分到大肚市區，信徒排隊等候鑽鑾轎。（記者趙容萱／攝影）

大甲媽祖遶境9天8夜行程前天深夜起駕，22日經過台中市、彰化市，沿線民眾熱情迎接，今年因疫情緩解，開放信徒鑽鑾轎，排隊長達1公里、看不到盡頭，鑾轎行進速度慢，直到下午4時40分才通過大度橋進入彰化，比去年慢近3小時40分，晚間穿越民生地下道，萬人空巷，駐駕南瑤宮。

不過，22日凌晨0時23分發生鎮瀾宮陣頭小貨車不慎輾斃49歲廟方吳姓志工的意外，據了解，吳自行爬上一輛載運千里眼、順風耳神像小貨車，之後逕自跳下車時跌倒，遭後方陣頭小貨車撞上，送醫不治。大甲鎮瀾宮表示，將協助相關事宜。

大甲媽祖鑾轎22日上午相繼抵龍井、大肚，烏日警分局動員300名優勢警方護轎，台中市警察局長李文章也親自到大肚督陣、慰勤。

前立委顏寬恒代父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標到大肚隨駕時說，這是疫情趨緩後的遶境，鄉親都非常期待鑽鑾轎。

陳姓居民說，去年大甲媽鑾轎約在上午10時進入大肚市區，在下午1時就通過大度橋到彰化，今年他從上午9時就在現場等，一直等到中午後才如願鑽鑾轎。

彰化民生地下道曾發生搶轎惡名昭彰，今年除全面封閉兩側，警方部署500名員警、600面改道牌，鑾轎周邊也有大批警力護轎，防止有人藉故滋事。而去年率眾在三民路爆發激烈警民衝突的「白狼」張安樂，今天凌晨再回到現場與親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標寒暄，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 。

張安樂接受媒體訪問時，抱怨去年他也在同樣的地方接駕，不料遭到警方阻擋，還辦他組織犯罪。今年，他順利接駕，並在幫眾簇擁下，喜孜孜地扶著鑾駕，心情特別好。

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