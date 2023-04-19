裝憂鬱症詐6千萬？家族8人全都無罪

花蓮張姓婦人家族八人被控假裝罹患憂鬱症 等精神疾病，向各醫院求診，再持不實診斷書詐領6000多萬元(台幣，下同)醫療保險 給付、健保 給付，檢方依詐欺罪起訴；台北地院審理，多人辯稱無罪，合議庭昨判八人全無罪。

該案偵查階段一度有共犯認罪，坦承張婦如何教導詐保；台北地檢署說，收受判決後研議是否上訴。

檢方指控，張婦家族共向八家人壽公司投保，一人最多持有四張保單，再分頭到台北榮總、台北市立醫院陽明院區、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、台北榮總鳳林分院、國軍花蓮醫院求診，一律罹患憂鬱症，讓醫生誤開診斷證明。

檢方認定，張婦家族犯罪時間長達十年，張婦和丈夫、女兒、大姊、大姊夫、三姊、三姊夫及小姑，八人共向人壽公司詐得5000多萬元，另詐得健保給付約1000萬元，犯罪所得逾6000萬元。

檢方向健保署調閱張女家族病歷資料、清查對話紀錄，釐清犯罪細節，經傳喚醫護人員到案作證，認定集體犯罪。

法院認為，張婦等人是經醫師診斷安排住院，檢方主張八人裝病，卻未舉證張婦等人主訴「持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭」為不實，且偵查案卷也查無醫師指稱張婦等施用詐術。

另檢方指控張婦等人住院期間頻繁請假外出，但請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀，與是否裝病並無必然關連性，不能以他們頻繁請假即認定有誇大病情之實。

判決說，詐保案雖有檢舉人，但檢舉人不是專業醫療人員，更對張婦家族病情毫不知情。張婦八人具有親屬關係，先後因精神疾病住院治療，專家證人證詞可知，精神疾病有家族遺傳因素、且有因同病相憐而結為夫妻的情況，精神病患家族中，本來就可能會有多人罹病、就診，更不能以張婦家族八人具有親屬關係，即推認一家人都在裝病、詐保。