搭公車捷運火車 台17日起免戴口罩 新冠最快月底降級

隨著台灣疫情持續穩定，疫情指揮中心表示，17日起，搭乘捷運、火車、公車等公共運輸交通工具，不再強制佩戴口罩。（記者許正宏／攝影）

指揮中心昨宣布，口罩 令再放寬，4月17日起，民眾搭乘大眾運輸及校園接駁車等交通工具，可自行決定是否戴口罩，不再強制要求，不過醫療照顧院所，如醫院、長照機構、救護車等，仍需強制戴口罩。口罩令放寬後，新冠肺炎傳染病等級也將調降，最快於4月底、5月初，將由行政院宣布降級或指揮中心解編。

指揮官王必勝表示，4月17日起，民眾搭乘大眾運輸工具，無需強制戴口罩，主要考量3大因素，群體免疫力提升且變異株威脅不大，目前台灣自然感染已接近45%，且65歲以上長者近半數接種4劑疫苗；雖然疫情 鬆綁，民眾仍自主戴口罩。與國際防疫 調整方向一致，日韓等國已不再規定公共運輸戴口罩。

不過王必勝也說，需強制戴口罩的場所為醫療照護機構，如醫院診所、藥局或物理治療所等醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮民之家、兒少機構、住宿式身障機構、救護車。

他強調，口罩令不會再放寬，由於除了新冠以外，仍有季節性流感等疾病流行，醫療照護機構仍有強制要求戴口罩的必要。

另外，即日起新冠住院患者解除隔離標準放寬，4月10日起，無新冠症狀者住院、急診或陪病者等，取消強制篩檢；已住院患者，住院或手術前也不用強制採檢，但若醫師評估有需求者，再配合篩檢。

指揮中心社區防疫組長莊人祥表示，需住院治療的確診案例，若新冠症狀緩解，經評估可出院，不需採檢陰性才能解隔離；確診者因其他疾病需持續住院，症狀已緩解或發病日逾10天等，由醫師評估是否可解除隔離。

指揮中心統計，近一周感染新冠肺炎導致中重症及併發症患者，每天平均85人，與上周每天約96人相比，疫情持續降溫，本土病例的病毒基因定序仍以BA.2.75為大宗。