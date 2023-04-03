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追思太魯閣號事故「傷痛未遞減」 家屬促台鐵改革

記者王思慧、曾增勳／綜合3日電
太魯閣號事故發生2周年，台鐵局2日在楊梅富岡台鐵機廠舉行追思獻花活動，罹難者家屬看到殘破車廂仍忍不住難過拭淚。（記者邱德祥／攝影）
太魯閣號事故發生2周年，台鐵局2日在楊梅富岡台鐵機廠舉行追思獻花活動，罹難者家屬看到殘破車廂仍忍不住難過拭淚。（記者邱德祥／攝影）

造成49人罹難、200多人輕重傷的台鐵太魯閣號事故昨天滿兩周年，約20名罹難者家屬在清水隧道口事故現場追思獻花；花語為「永恆的愛」的白色桔梗花被放在護欄上，氣氛哀戚。台鐵408次列車經過時特地減速鳴笛，家屬忍不住啜泣說「彷彿就在昨天發生，傷痛並未因時間遞減」。

昨天有父親帶著幼童獻花，年幼孩子安靜站在一旁緊抿嘴唇；還有家屬抱著襁褓中嬰兒低頭追憶，眾人一起等候事故同車次列車經過。

上午9時22分，台鐵408次EMU3000城際列車經過事故現場時刻意減速鳴笛，許多家屬想起親人罹難，難掩悲傷情緒，忍不住低頭拭淚。

罹難者家屬下午轉往富岡機廠事故車輛紀念園區追思，交通部長王國材與家屬代表、台鐵人員手持鮮花繞行紀念碑和408次列車毀損最慘重的第七、八節車廂追思；台鐵局長杜微對罹難者家屬鞠躬致歉說，車廂在園區保存，隨時可警惕台鐵朝向安全的目標。

陳姓罹難者家屬說，儘管已過兩年，失去親人的傷痛並沒因時間而減少，兩年來台鐵改革好一點點，較能了解家屬的心聲，但還有很大進步空間。

秦櫻華談到就讀輔大音樂系四年級的女兒赴花蓮找朋友搭上死亡列車時說，家屬完成和解協議後並非從此沒有聲音，推動外部監督將事故車廂保存，運安會事故報告出爐後持續了解改善進度，一路走來很辛苦。

「太魯閣眼淚」發言人王薇君說，現在台鐵稍微「聽得懂」家屬要表達什麼，之前不知道是聽不懂還是裝不懂，溝通上有很大的障礙。

台鐵 太魯閣號

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