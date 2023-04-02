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人力、債務缺口續增 台鐵隱憂

記者周湘芸、周彥妤、楊竣傑、邱瓊玉／台北2日電
台鐵太魯閣號事故死傷最嚴重的第七、八車廂，去年3月已移至台鐵富岡基地保存，盼能成員工警惕教材。（記者杜建重／攝影）
台鐵太魯閣號事故死傷最嚴重的第七、八車廂，去年3月已移至台鐵富岡基地保存，盼能成員工警惕教材。（記者杜建重／攝影）

台鐵太魯閣號事故1日滿兩周年，儘管台鐵聲稱改革持續進行中，但數字會說話，台鐵不僅人力缺口、短期債務持續擴大，去年5月至今年1月，平均每月仍有2.89件一般行車安全事故、50.54件行車異常，其中包括鳴日號觀光列車的司機員超速險翻車等4件重大鐵道事件，運安會都仍在調查中，顯見安全仍有隱憂。

此外，台鐵也面臨人才斷層等問題。根據台鐵局調查，台鐵現有運務、工務、機務、電務人力缺額總計1567人，其中維護鐵道路線養護的工務處，缺額從2020年起，年年超過300人，電務處缺額，近兩年更高於200人。

至於台鐵的債務問題，因長期票價未調整，以及支付退休員工舊制退撫金，導致每年營運資金不足，須舉借因應，累計債務自2013年的1138.97億元，已增至去年的1638.97億元，債務缺口持續擴大。台鐵企業工會秘書長吳長智直言，若公司開門就負債，就會精簡所有設備、人員，當然會影響安全。

台鐵局今年2月舉辦「台鐵安全改革外部監督會議」，交通部前部長賀陳旦也受邀出席。賀陳旦直言，看不出台鐵提出的方案能達到多少成效，呼籲應從現有的改善方案去徹底檢視，並務實確認進度報告。

同樣參與會議的銘傳大學都市規畫與防災學系副教授馬士元也在會議中提到，日本會分析平交道事故中，死傷者的年齡、身心狀況、性別等，從這些因素找到解決方案，台鐵卻不夠細緻，應該從細項去調查事故原因，再以相關的科學數據推動SMS。

台灣鐵道暨國土規畫學會認為，太魯閣號事故後，台鐵確實有加強安全規範，但有制度與是否落實遵守是兩回事。除硬體設施改建，在軟體投資及營運定位也應全面調整，更不用說人力方面應該盡快著手改善，超前部署。

台鐵局表示，太魯閣號事故發生後，台鐵安全改革持續進行中，去年底順利達成行車事故零傷亡目標，未來會努力落實。另已針對內部關鍵人力加強訓練，也預估可能退休人力跟職缺提報計畫，於今年鐵路特考招募所需缺額，確保人力銜接順暢。

至於財務方面，雖工會有不同看法，但會透過合理論述說明。

台鐵 太魯閣號 退休

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