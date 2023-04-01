我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

花東路段連續2天撞到牛 台鐵擬求償

記者周湘芸、王燕華、彭宣雅╱綜合1日電
動物事故熱點 台鐵列車在花蓮富里到東竹間路段，一連兩天撞到牛（圖），都造成列車受損、行車延誤。太魯閣號車頭鼻頭蓋因撞擊後破裂。(圖：鐵路警察局提供)
動物事故熱點 台鐵列車在花蓮富里到東竹間路段，一連兩天撞到牛（圖），都造成列車受損、行車延誤。太魯閣號車頭鼻頭蓋因撞擊後破裂。(圖：鐵路警察局提供)

台鐵列車連兩天在花蓮富里和東竹路段撞上闖入軌道的牛隻，造成區間車車頭排障器彎曲、太魯閣號列車鼻頭蓋凹陷，旅客行程也受延誤，兩起事故牛隻都未打耳標，追查不易，台鐵已聲明要向飼主求償。實際上，長達150公里的花東間鐵路猶如「動物事故熱點」，每隔一段時間就發生牛隻侵入鐵軌造成事故，引發關注。

台鐵局指出，已在易被闖入的較高風險路段增設圍籬，花東地區也有針對曾發生類似事件路段優先進行區間設置，但若要全線設置不太可能，後續會請工務單位評估風險較高路段補強。此外，飼主因疏於管理在鐵路路線邊坡內及距離軌道中心5公尺內放牧，可處台幣1萬至5萬元(約325.5至1627美元)不等。

台東開往樹林的台鐵401列次太魯閣號，昨清晨5時34分行經富里和東竹間，因牛隻闖入軌道，列車煞車不及撞上，牛隻被彈飛路線當場死亡，列車車頭鼻頭蓋破裂凹陷，行車時間延誤57分鐘。

距這起事故約1.8公里處，同樣在富里和東竹間，前天清晨6時15分則發生區間車撞上牛隻，區間車車頭排障器彎曲，牛隻死亡，列車延誤8分鐘。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶說，清查周邊養牛場有三場，但牧場主人都否認是自家牛隻，正調閱附近道路監視器。

由於牛隻未打耳標難以追查，花蓮縣府前年研議「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案」，要求飼主須在飼養牛隻身體標示可供辨識飼主的資料，並訂有罰則。花蓮縣府農業處長陳淑雯說，條例涉及罰鍰，送中央核定，縣府還在針對中央意見研擬修正。

農委會畜牧處副處長江文全表示，根據畜牧法規定，飼養20頭以上的牧場才需進行畜牧場登記；如果是乳牛，因要施打牛肺結核疫苗，都會有耳標、耳釘，但花東大多是役牛，屬於小量放牧牛隻形態，一戶飼養僅兩、三隻。其中台東已訂定自治條例管理，花蓮尚未完成法制作業。

台鐵局無奈表示，有些飼主會反過來說牛隻死亡，自己也有龐大損失，又或是賠不出來，基於同情，偶爾會斟酌求償金額。

淡江大學運管系教授張勝雄強調，要強制飼主善盡管理責任，除可研議提高罰則、強制牛隻植晶片，台鐵局本身心態也要改變，若因同情飼主降低求償金額，也難怪飼主存有僥倖心態。

動物事故熱點 台鐵列車在花蓮富里到東竹間路段，一連兩天撞到牛，都造成列車受損、行...
動物事故熱點 台鐵列車在花蓮富里到東竹間路段，一連兩天撞到牛，都造成列車受損、行車延誤。太魯閣號車頭鼻頭蓋因撞擊後破裂（圖）。(圖：鐵路警察局提供)

台鐵 太魯閣號 警察

上一則

馬英九讚陸防疫遭批屈從 馬辦駁陳建仁：意識形態老路

下一則

訪美有望？ 侯友宜：永遠心繫中華民國 為人民做最大貢獻

延伸閱讀

玉山飄3月雪 破80年「最晚初雪」紀錄

玉山飄3月雪 破80年「最晚初雪」紀錄
後山遊記

後山遊記
台灣最小房子在花蓮 僅10.6平方呎 有門牌但沒住人

台灣最小房子在花蓮 僅10.6平方呎 有門牌但沒住人
加州歷史地標：牧場市的塔皮亞土坯屋

加州歷史地標：牧場市的塔皮亞土坯屋

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事