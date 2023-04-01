花東路段連續2天撞到牛 台鐵擬求償

動物事故熱點 台鐵列車在花蓮富里到東竹間路段，一連兩天撞到牛（圖），都造成列車受損、行車延誤。太魯閣號車頭鼻頭蓋因撞擊後破裂。(圖：鐵路警察局提供)

台鐵 列車連兩天在花蓮富里和東竹路段撞上闖入軌道的牛隻，造成區間車車頭排障器彎曲、太魯閣號 列車鼻頭蓋凹陷，旅客行程也受延誤，兩起事故牛隻都未打耳標，追查不易，台鐵已聲明要向飼主求償。實際上，長達150公里的花東間鐵路猶如「動物事故熱點」，每隔一段時間就發生牛隻侵入鐵軌造成事故，引發關注。

台鐵局指出，已在易被闖入的較高風險路段增設圍籬，花東地區也有針對曾發生類似事件路段優先進行區間設置，但若要全線設置不太可能，後續會請工務單位評估風險較高路段補強。此外，飼主因疏於管理在鐵路路線邊坡內及距離軌道中心5公尺內放牧，可處台幣1萬至5萬元(約325.5至1627美元)不等。

台東開往樹林的台鐵401列次太魯閣號，昨清晨5時34分行經富里和東竹間，因牛隻闖入軌道，列車煞車不及撞上，牛隻被彈飛路線當場死亡，列車車頭鼻頭蓋破裂凹陷，行車時間延誤57分鐘。

距這起事故約1.8公里處，同樣在富里和東竹間，前天清晨6時15分則發生區間車撞上牛隻，區間車車頭排障器彎曲，牛隻死亡，列車延誤8分鐘。

鐵路警察 局花蓮分局副分局長陳家慶說，清查周邊養牛場有三場，但牧場主人都否認是自家牛隻，正調閱附近道路監視器。

由於牛隻未打耳標難以追查，花蓮縣府前年研議「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案」，要求飼主須在飼養牛隻身體標示可供辨識飼主的資料，並訂有罰則。花蓮縣府農業處長陳淑雯說，條例涉及罰鍰，送中央核定，縣府還在針對中央意見研擬修正。

農委會畜牧處副處長江文全表示，根據畜牧法規定，飼養20頭以上的牧場才需進行畜牧場登記；如果是乳牛，因要施打牛肺結核疫苗，都會有耳標、耳釘，但花東大多是役牛，屬於小量放牧牛隻形態，一戶飼養僅兩、三隻。其中台東已訂定自治條例管理，花蓮尚未完成法制作業。

台鐵局無奈表示，有些飼主會反過來說牛隻死亡，自己也有龐大損失，又或是賠不出來，基於同情，偶爾會斟酌求償金額。