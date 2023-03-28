300學童露營遭廠商罰跪 代理校長被撤換

高雄市旗山衍生罰跪風波的露營區，27日有其他所學校正在實施校外露營教學。（記者古和純／攝影）

高雄市三民區某國小日前辦五年級生兩天一夜露營，300名學生遭活動廠商輔導員罰跪一分鐘，風暴 擴大，市府昨撤換張姓代理校長，承辦旅行社也開除闖禍員工，社會局將依違反兒少法開罰6萬至60萬元。學者直指，許多學校活動採外包，難掌控品質及細節，罰跪事件只是冰山一角。

該國小3月20、21日委託旅行社在旗山區一處露營區辦露營，活動第二天表訂清晨6時30分起床，部分學生清晨5時許便走出帳篷外聊天，部分在帳內喧嘩，一名30多歲男輔導員情緒失控，逕對300多名學生施予連坐罰，要求下跪一分鐘。

家長得知相當憤怒，質疑事發過程老師無人在場，事後甩鍋給委外輔導員，該輔導員在說明會也下跪道歉。家長批，此件事最該檢討是學校，未盡到保護學生責任，還想掩蓋真相。

市府調查認定校方有疏失，下重手拔掉張姓代理校長職務，引發熱議。市議員李雅慧直言「這處分真的滿重，此事對其他學校有警惕作用」。市議員白喬茵說，期待市府在事件後提出報告和改善方法，不是找個人當祭旗下台就沒事。市議員黃柏霖表示，處分要符合比例原則，若動不動就換校長，會打擊教育界士氣。

高雄市各級家長會長協會理事長張簡智鵬說，發生罰跪事件時老師沒人在場，過程缺乏把關，應檢討的是機制問題，被拔掉的校長是代罪羔羊，教育局 應對戶外教學訂公版合約，讓各校有所遵循。

台南師範大學教授林進材說，此事件屬突發狀況，不必過度苛責校長及老師，百密難免一疏，要引以為鑑，建立更完善模式及規範，避免再有類似事件。露營區林姓負責人說，體罰就是不應該，將發文給其他服務隊，提醒禁止體罰行為。

張姓代理校長年約40多歲，長期在該校當主任，有候用校長資格，該校校長2月1日退休 後由她代理，教育局昨凌晨發布，即日起更換校長，指派督學代理。

外界好奇處分是否由市長陳其邁拍板？市府回應，撤換校長一事，教育局長即具裁量權。

有官員私下透露，該體罰事件發生當下，現場沒教師在場已屬失職，代理校長事後發言明顯不妥適，第一時間未查明是廠商疏失，反而認為學生有責任，這些作為讓教育局無法接受，認為代理校長未盡職責，顯不適任，經內部程序評定後決定撤換。