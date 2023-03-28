玩手機被念? 新北男童墜樓亡 雙親癱軟

新北市泰山區驚傳小6男學童墜樓死亡，警方封鎖現場採證調查。(圖：民眾提供)

新北市某國小一名六年級男童，昨天上午與母親一起出門後，他又折返住處搭電梯上頂樓，墜樓身亡，家屬悲痛欲絕。調查男童曾因使用手機 問題遭到指責，是否有關待釐清。心理師 建議，現今普遍孩子使用三Ｃ產品，建議家長可控制網路流量、尋找戶外或社團活動分散注意力，也不要強制沒收手機，換成獎勵或做完功課才能用，減少使用頻率。

據調查，這名13歲男童和哥哥、媽媽三人同住，成績優異，經常考全班前三名，並擔任副班長，與同學互動良好，平日沒異常表現，周日還和媽媽一起出遊。

學校離住家不遠，男童平常自己走路上學。昨天上午7時許，他和媽媽一起搭電梯下樓準備到校，媽媽離開去上班後男童又折返社區，背著書包獨自搭電梯到頂層陽台，沒多久墜落防火巷。

男童雙親趕抵，悲痛癱軟在地，想不透為何發生如此憾事。警方側面了解，男童出門前曾被叨念平日花太多時間玩手機，懷疑孩子產生激烈反應。

心理師高乃芸說，現今小孩多使用手機，家長不要提供網路吃到飽方案，可限制瀏覽時間；平時要有替代方案，如看電視、戶外活動或社團活動等，分散孩子注意力。

跟孩子溝通手機使用，不建議直接沒收，以免孩子感到剝奪、無助感，情緒無法調適。建議透過彈性機制，如做完功課、家事才可以玩手機等。

新北某國中輔導處主任說，國小階段孩子還在發育，三Ｃ產品易引發眼睛、腦部等疾病，能延後給就延後；另可跟孩子約定使用時間，不建議剝奪使用，以免造成反效果。

新北教育局 說，將提供心理師專業諮詢，協助安撫該班師生情緒。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線