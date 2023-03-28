我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

玩手機被念? 新北男童墜樓亡 雙親癱軟

記者林昭彰、劉懿萱／新北28日電
新北市泰山區驚傳小6男學童墜樓死亡，警方封鎖現場採證調查。(圖：民眾提供)
新北市泰山區驚傳小6男學童墜樓死亡，警方封鎖現場採證調查。(圖：民眾提供)

新北市某國小一名六年級男童，昨天上午與母親一起出門後，他又折返住處搭電梯上頂樓，墜樓身亡，家屬悲痛欲絕。調查男童曾因使用手機問題遭到指責，是否有關待釐清。心理師建議，現今普遍孩子使用三Ｃ產品，建議家長可控制網路流量、尋找戶外或社團活動分散注意力，也不要強制沒收手機，換成獎勵或做完功課才能用，減少使用頻率。

據調查，這名13歲男童和哥哥、媽媽三人同住，成績優異，經常考全班前三名，並擔任副班長，與同學互動良好，平日沒異常表現，周日還和媽媽一起出遊。

學校離住家不遠，男童平常自己走路上學。昨天上午7時許，他和媽媽一起搭電梯下樓準備到校，媽媽離開去上班後男童又折返社區，背著書包獨自搭電梯到頂層陽台，沒多久墜落防火巷。

男童雙親趕抵，悲痛癱軟在地，想不透為何發生如此憾事。警方側面了解，男童出門前曾被叨念平日花太多時間玩手機，懷疑孩子產生激烈反應。

心理師高乃芸說，現今小孩多使用手機，家長不要提供網路吃到飽方案，可限制瀏覽時間；平時要有替代方案，如看電視、戶外活動或社團活動等，分散孩子注意力。

跟孩子溝通手機使用，不建議直接沒收，以免孩子感到剝奪、無助感，情緒無法調適。建議透過彈性機制，如做完功課、家事才可以玩手機等。

新北某國中輔導處主任說，國小階段孩子還在發育，三Ｃ產品易引發眼睛、腦部等疾病，能延後給就延後；另可跟孩子約定使用時間，不建議剝奪使用，以免造成反效果。

新北教育局說，將提供心理師專業諮詢，協助安撫該班師生情緒。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

手機 心理師 教育局

上一則

八問八答 馬英九謁陵題字 「和平、奮鬥」之後改了四字

下一則

農業局人員擺拍狒狒遭圍剿 張善政：絕對檢討依法懲處

延伸閱讀

郭台銘訪美 侯友宜拚4市聯盟 里長挺侯選總統

郭台銘訪美 侯友宜拚4市聯盟 里長挺侯選總統
疑因玩手機太久被斥責 小學資優男童墜樓亡

疑因玩手機太久被斥責 小學資優男童墜樓亡
北巿「猛鬼凶宅」再傳墜樓 女子不治

北巿「猛鬼凶宅」再傳墜樓 女子不治
台桃園離奇墜樓 男20層高樓落下「身首分離」頭顱滾到對街

台桃園離奇墜樓 男20層高樓落下「身首分離」頭顱滾到對街

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人