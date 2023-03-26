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美國媽祖回娘家甘霖解旱 洋轎伕感受炸轎迎神威力

記者蔡維斌／雲林即時報導
「美國媽」回娘家抵北港朝天宮謁祖進香，「洋轎伕」掌轎不怕威猛炮火炸不停。（記者蔡維斌／攝影）
「美國媽」回娘家抵北港朝天宮謁祖進香，「洋轎伕」掌轎不怕威猛炮火炸不停。（記者蔡維斌／攝影）

美國舊金山媽祖廟組團26日抵台灣北港朝天宮謁祖進香，朝天宮出動大批陣頭迎接「美國媽」回娘家，場面熱鬧，在美國擔任藥師的李丹尼首度穿上媽祖轎服扛轎，感受台灣炸轎迎神的威力；「美國媽」的到來普降甘霖也被傳為神奇，美國進香團預定明天刈火回鑾，「美國媽」難得回娘家也吸引不少信徒爭相膜拜一睹丰采。

美國舊金山媽祖廟1986年從北港朝天宮分靈「福鎮媽」赴美國安奉，供僑界膜拜祈安，當年居間協助分靈創廟的舊金山「朝聖宮」駐台代表高墀宏說，他哥哥是旅美北港人，因緣際會透過他協辦分靈創辦「朝聖宮」，是當地少數註冊的廟宇，如今信徒廣披，成為僑界信仰參拜勝地。

影片來源：聯合新聞網

舊金山「朝聖宮」董事長顏榮利今天率領25名信徒，迎請3尊媽祖回台謁祖，朝天宮出動神童團、將軍團等鑼鼓陣頭迎駕，場面盛大，「美國媽」神轎緩緩進廟，轎伕中一位高大的「阿兜仔」掌轎，格外引人注目，他也跟著「犁轎」，感受台灣炸炮迎神的威力。

這位「洋轎伕」李丹尼，目前在舊金山一家知名醫院擔任藥師，他隨著母親李叔玲回鄉進香，心情格外興奮，李叔玲說，他也是北港人，旅居美國成家已四十多年，期間甚感媽祖神恩，赴美不久就回鄉迎了一尊媽祖回美供奉，早晚參拜數十年如一日，家人也跟著她拜媽祖，這次特地帶兒子返鄉進香，意義非凡。

略懂中文的李丹尼說，從小母親曾帶他回北港4次，對母親故鄉印象深刻，這次能再回來護送媽祖，感受台灣宗教力量的偉大，對這種特有的宗教文化也感受很深，沒想到站在鞭炮火堆中，他竟不感害怕，實在真開心，將會帶朋友也來感受台灣迎神文化的樂趣。

「美國媽」入廟後，由董事長顏榮利恭迎安座並循古禮團拜、讀疏文，顏榮利說，以往每隔3年回北港謁祖進香，此行是第8次進香，前3年原有意回台，但連3年擲筊未獲同意，原來是疫情爆發，媽祖不讓大家回來，頗為神奇。朝聖宮沒有迎神賽會，但每年都參加舊金山春節遊行，連連得獎，回北港謁祖更是一大盛事。

朝天宮副董事長蔡輔雄也說，北港媽祖分靈世界各大洲，舊金山朝聖宮分靈30餘年庇佑僑胞，香火日盛，今天回北港謁祖，讓久旱未雨的南部也普降甘霖，傳為佳話。

「美國媽」一進入北港朝天宮，即受眾多信徒高喊「進喔！」熱忱歡迎美國媽祖回娘家謁祖...
「美國媽」一進入北港朝天宮，即受眾多信徒高喊「進喔！」熱忱歡迎美國媽祖回娘家謁祖。（記者蔡維斌／攝影）
美國舊金山朝聖宮進香團回北港朝天宮謁祖進香，團拜儀式結束殿前合照留念。（記者蔡維...
美國舊金山朝聖宮進香團回北港朝天宮謁祖進香，團拜儀式結束殿前合照留念。（記者蔡維斌／攝影）
在美國舊金山一家大醫院擔任藥師的李丹尼隨著母親李叔玲回鄉進香，並換上轎服當起轎伕...
在美國舊金山一家大醫院擔任藥師的李丹尼隨著母親李叔玲回鄉進香，並換上轎服當起轎伕護駕，感受台灣宗教信仰的偉大。（記者蔡維斌／攝影）
美國媽祖難得回娘家，受到北港各界熱情迎接。（記者蔡維斌／攝影）
美國媽祖難得回娘家，受到北港各界熱情迎接。（記者蔡維斌／攝影）
「美國媽」回娘家抵北港朝天宮謁祖進香，「洋轎伕」感受台灣迎神炸轎的威力。（記者蔡...
「美國媽」回娘家抵北港朝天宮謁祖進香，「洋轎伕」感受台灣迎神炸轎的威力。（記者蔡維斌／攝影）
舊金山朝天宮董事長顏榮利循古禮向媽祖行三跪九叩之禮，並代表讀疏文祈求媽祖護祐僑界...
舊金山朝天宮董事長顏榮利循古禮向媽祖行三跪九叩之禮，並代表讀疏文祈求媽祖護祐僑界平安。（記者蔡維斌／攝影）

舊金山 遊行 疫情

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