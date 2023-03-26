帛琉旅遊泡泡 每年送出10萬旅客跳票

帛琉共和國總統惠恕仁（左三）2月在台轉機，同時為今年6月首次舉辦的「帛琉國際馬拉松」進行宣傳。(本報資料照片)

帛琉共和國訪團日前到金門縣政府拜會，洽談觀光 合作交流，帛琉希望借鏡金門馬拉松 經驗，舉辦帛琉國際馬拉松賽事。但前年雙方談成全球第一個疫情 期間的旅遊泡泡，蔡英文總統喊出每年送10萬名旅客到帛琉，卻成績慘澹。

本報系聯合報報導，日前帛琉人力資源文化、觀光與經濟發展部部長NgiraibelasTmetuchl一行，到金門縣政府拜會。NgiraibelasTmetuch感謝金門縣府的熱情接待，並提及該國欲發展羽球運動，希望邀請金門籍奧運金牌選手李洋到訪；並提及帛琉想舉辦國際馬拉松賽事，希望金門經驗能讓該國順利辦理活動。

台北中國時報報導，2020年初爆發新冠疫情重創旅遊業，隔年台灣與帛琉促成全球第一個成功的旅遊泡泡，但後續不見政策支持，去年底邊境解封，今年1月僅707人造訪帛琉。旅遊業者直言，帛琉旅遊特性屬於小眾市場，開發客源不易，但風光出團後沒有後續支持，2年後成績慘澹沒面子，還留給友邦說大話的形象。

據報導，台帛旅遊泡泡僅前3團有人氣，加上台灣本土疫情爆發，旅遊泡泡暫停。當年8月的台帛旅遊泡泡2.0，帛琉祭出免費打疫苗，旅客趨之若鶩，旅遊一度翻紅，2022年初又因為疫情升溫喊卡。

據統計，2021年有2621名台灣旅客造訪帛琉，2022年1535名旅客前往帛琉。但今年1月僅有707人造訪帛琉，按此速度別說送10萬人，連2019年1萬5511人都差一大截。

「還有人記得帛琉嗎？」有旅遊業者感嘆，帛琉因觀光重創需要旅客，蔡政府則想做個大內宣，雙方一拍即合，航空公司與旅行社在壓力之下配合執行，結果煙火放完，市場很快又低迷下來，明顯是個打高空、說大話的政策，是否有誠意，友邦都會看在眼裡。

國民黨立委陳以信表示，蔡英文政府自從上任以後，觀光政策大不如前，來台觀光人數大打折扣，儘管積極推動對外觀光，效果也不如預期，當時蔡總統要推動台灣與帛琉觀光，甚至有旅遊泡泡行程，但這2年效果有限，不到預期的1％。

國民黨立委江啟臣則認為，現在看到民眾紛紛出國旅遊，國外旅客訪台人數卻還沒有回復到疫情之前，現在已經解封了，也不需要旅遊泡泡，疫後經濟要如何復甦，沒有看到具體的成果。