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39年前 埃及聖䴉脫逃 造成外來種侵害 釀生態危機

記者彭宣雅／台北24日電
林務局2019年起委託專業獵人移除埃及聖䴉，近百名獵手全台獵殺。(本報資料照片)
林務局2019年起委託專業獵人移除埃及聖䴉，近百名獵手全台獵殺。(本報資料照片)

桃園近期有狒狒出沒，民眾擔心傷人，其實動物脫逃事件屢見不鮮；其中最知名的，是1979年六福村野生動物園基於觀賞需求，自美國引進15對埃及聖䴉飼養，外傳因颱風毀損籠舍，1984年在關渡發現蹤跡；也有消息認為，是因當時採開放飼養，導致埃及聖䴉脫逃，也因埃及聖䴉的脫逃，最後全台灣受嚴重外來種侵害。

為此，農委會林務局從2019年起，依據埃及聖䴉習性、繁殖巢位，分析各種移除方法的成效後，明確設定「生殖控制」及「成鳥移除」兩策略，移除超過萬隻，現在全台剩下百隻左右。

北市動物園也有動物脫逃案例。幾年前，紅猴「男道（公）」，趁著保育員門栓沒扣緊奪門而逃；2015年孟加拉虎「大頭」逃脫，幸好沒逃離管制區，2017年黑猩猩「莎莉」攀附枝條垂降脫逃，遊園步道見遊客，半小時後自行回展場。

此外，2020年9月時，台北市立動物園還曾發生食蟻獸逃脫事件，當時3歲小食蟻獸「小紅」，背著6個月大的寶寶「紅豆」開溜，保育員找大半天救回饑餓發抖的「紅豆」，「小紅」則直到12月才被人發現在深坑山區，整整逃家3個多月之久；當年度也曾發生石虎「飛飛」徒手挖洞逃脫17天事件，令人印象深刻。

動物園 步道

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