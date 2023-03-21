普發現金6000元 3月22日起線上分流登記

財政部公布全民普發現金6000元的5種方式：「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「偏鄉造冊發放」。許多民眾表示領到錢會考慮吃一頓好的。(記者蘇健忠／攝影)

財政部 官員表示，「全民共享普發現金」網站（6000.gov.tw）及客服專線1988昨天上線，明開放民眾上網登記入帳，登記前5日將以身分證或居留證尾數分流方案也出爐，另外，新生兒請領時間將延長到明年1月底前。

國庫署官員說，明開放線上登記，於22日至26日可以身分證或居留證尾數分流處理，22日為尾數「○、1」，其餘依此類推，27日後所有符合領取資格的民眾都可上網登記，28日起可查詢登記結果，網站將開放半年以上。

財政部次長阮清華說，現金發放方式有5種，最先啟動的是「直接入帳」跟「偏鄉造冊」，「登記入帳」期間至少有6個月。

財政部表示，原則在今年10月31日前符合發放資格者（待特別預算 三讀經總統公布生效確定），每人均可領取台幣6000元(約197美元)。本次普發現金發放資格包括台灣民眾、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有台灣籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為台灣人之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等。

另外，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，官員說，今年12月31日前出生的新生兒也符合領取現金的資格，10月到12月出生因還沒辦法戶籍登記，需較多時間的作業程序，因此新生兒請領時間將延長到明年1月底前。

數位部次長李懷仁提醒，民眾若已選定在一個管道領取現金，系統會有紀錄，因此無法在其他管道領取。

行政院長陳建仁提醒，普發現金「登記入帳」只有單一網站，千萬不要輕易點擊來路不明的連結。