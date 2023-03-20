首場金標賽事 萬金石馬拉松萬人參賽

新北市萬金石馬拉松昨天在細雨中登場，這場賽事是我國唯一獲世界田徑總會（WA）金標章比賽，這次一共有11000名跑者報名參與，一起在依山傍海的景色中奔馳。(記者許正宏／攝影)

2023新北萬金石馬拉松 昨早在北海岸鳴槍起跑，這場舉辦21年的賽事獲世界田徑總會列為「金標章」賽事，讓新北市長侯友宜 與有榮焉；他說，今年所有賽事衣服都是用咖啡紗跟寶特瓶做的，代表永續城市概念，追求身體健康也追求環境永續，「讓世界看見台灣原來是這麼棒，這麼好。」

萬金石馬拉松從2015銅標章、2018年銀標章到今年的金標章，走過漫長歲月，由於是全台唯一獲世界田徑總會認證的金標章比賽，世界田總也派觀察員Alessio Punzi來台見證；主辦單位響應「Run for Green」理念，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡分心力。

這場比賽昨晨在新北市萬里區翡翠灣登場，由侯友宜與體育署長鄭世忠、中華民國 田徑協會理事長葉政彥等人共同鳴槍，1萬1000名國內跑者與來自33個國家的300名國際選手同場競速；男子組前3名都來自肯亞，衣索比亞跑者則包辦女子組前3名，我國長跑好手「黑色閃電」蔣介文拿下國內男子第1名，並創下個人參加萬金石馬拉松最佳成績。

男子組冠軍Barnabas Kiptum成績2小時11分57秒，女子組冠軍Bekelech Gudeta Bor成績2小時29分25秒，兩人都是第一次來台跑馬拉松，雖未打破個人最佳成績，但仍開心地說「希望明年能再來」。

「黑色閃電」蔣介文以2小時23分6秒拿下國內男子組第一名，也創下個人參加萬金石馬拉松最佳成績。他說，今年跑步的狀態很好，但跑完覺得很累，賽前就想嘗試「跟」外國選手的配速，跟了9公里多，因有逆風，過獅頭山後有上下坡，那時候就沒想那麼多，只想完賽就好，對最後的成績感到滿意。

女子組冠軍是雷理莎，咬牙衝過終點線後體力不支，由旁人攙扶離場。