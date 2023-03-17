我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

從公部門到民間 都擋不住網攻…台每月3000人受「駭」

記者馬瑞璿、鍾張涵／專題即時報導
駭客攻擊頻繁、個資外洩層出不窮，蔡英文總統「資安即國安」理想破滅，已淪為口號。（記者許正宏／攝影）
駭客攻擊頻繁、個資外洩層出不窮，蔡英文總統「資安即國安」理想破滅，已淪為口號。（記者許正宏／攝影）

故宮數千件國寶的數位圖檔遭駭，政府竟冷處理長達九個月，蔡英文總統高喊「資安即國安」，但層出不窮的個資外洩、駭客攻擊案件，證實闇黑部隊如入無人之境，已成無聲的國安危機。

繼華航、微風個資外洩後，台灣資安破洞衝擊，連消基會高層都難倖免。消基會副董事長徐則鈺近日接到詐騙電話，對方精準說出姓名、電郵、下單誠品所購商品內容和日期，讓他差點上當，他義憤填膺地說，政府無積極作為，個資法賠償金額低，「所以沒有企業會怕！」

●每月約新增3000人受害

目前，台灣每月約新增3000至5000名民眾「受駭」，暴露在遭詐騙與認知戰風險中，有七成二企業供應鏈曾遭遇勒索病毒襲擊、陷入勒索病毒入侵風險。

台灣在中美台局勢中，網路攻擊更頻繁。本報調查盤點發現，台灣關鍵基礎設施舉凡石油、航空，到民營企業如華航、微風、iRent，再到半導體供應鏈如台積、廣達等科技廠商，早已全面被駭客「測試一輪」，無論國家級網攻或勒索軟體、駭客攻擊，台灣毫無資安抵抗力。

政府失能、企業失責，讓設備遭駭、個資外洩，成基礎破口。

根據來電辨識軟體Whoscall統計，2022年，Whoscall攔阻高達46萬通短碼形式詐騙電話，數據較前一年暴增三倍。

Whoscall的統計數據與刑事警察局不謀而合；根據刑事警察局出具的統計資料顯示，2022年前五大高風險賣場分別是博客來網路書店、旋轉拍賣、蝦皮拍賣、誠品書局、迪卡儂。

據刑事局統計，全般詐欺（包含一般詐欺、網路詐欺）在2022年的財損數高達近70億元（台幣，下同，約2.28億美元），創近五年來新高。其中又以網路詐騙增長最為迅速，去年全年通報的網路詐騙案將近7000件，財損金額逾20億元，較五年前大幅升高四倍，上萬人受害。

●逾千萬支手機資訊遭駭

除台灣2300萬戶政個資遭駭外流，據Whoscall調查統計顯示，台灣65%手機資料也外洩，若以台灣20至65歲人口共1600萬人推估，全台1040萬人的手機號碼資訊落入駭客手中，平日恐遭詐騙、戰時將遇認知和假訊息戰。

「政府、企業、人民，資安意識都不夠。」產業人士感嘆。

雖然數位部積極幫助政府機關導入T-Road資料傳輸機制，但公部門人員未改變習慣，還是老採用傳統ＵＳＢ、燒光碟傳輸資料，導致有心人士從中攔截資料甚至外洩；政府在完善政府機制、立法、資安人才培養、要求企業當責上，皆未採取積極行動。

●企業資安預算不到千萬

台灣企業也未將防駭視為己任，據IThome統計，台灣大型企業去年資安投資，平均每家企業預算僅新台幣715萬元（約23.3萬美元）。民營企業輕忽己責已讓台積創辦人張忠謀、副總統賴清德、內政部長林右昌、台塑董事長林健男等台灣重要人士個資外洩。

未來戰爭主打「混合戰」（融合傳統、政治、網路和不對稱作戰），當美、歐、中國大陸在拚「資安軍備競賽」，台灣資安還得補破網，個資外洩後的一連串惡性循環與外溢衝擊正要發酵。

個資外洩 資安 詐騙

上一則

不蓋民粹捷運 謝國樑：17.7億合理負擔

下一則

蔡正元揭：宏都拉斯和北京建交有4好處

延伸閱讀

橙縣公務設備禁TikTok 影響1.8萬人

橙縣公務設備禁TikTok 影響1.8萬人
百家電商疑洩個資 刑事局函送均未罰

百家電商疑洩個資 刑事局函送均未罰
屋崙市府個資被駭 市長在列 還有數百份警察不當行為紀錄

屋崙市府個資被駭 市長在列 還有數百份警察不當行為紀錄
Weee!等網站個資洩露 擔心被盜怎麼辦？有免費服務可查

Weee!等網站個資洩露 擔心被盜怎麼辦？有免費服務可查

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒