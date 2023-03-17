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電價漲「勢在必行」 調幅估達11% 近9成住宅凍漲

記者鍾泓良、林海、胡瑞玲／台北17日電
電價審議委員會17日召開，朝野立委在立法院經濟委員會質詢呼籲，電價不應影響民生物價。（記者林俊良／攝影）
電價審議委員會17日召開，朝野立委在立法院經濟委員會質詢呼籲，電價不應影響民生物價。（記者林俊良／攝影）

攸關工業、民生，經濟部電價費率審議會17日舉行，漲價勢在必行。知情官員指出，住家、商業、工業電價都會調整，整體調幅將逾10%，超越去年6月的8.4%；但兼顧物價及民生，一定度數以下住宅用電及小店家用電不調漲。

環團及立委昨提前召開記者會，批評政府長期補貼工業電價，導致許多大型工業電費偏低、環保成本及汙染費用外部化，不符公平正義原則，認為應制定補償空汙災民及弱勢氣候難民的公正電價，訂定不同漲幅級距。

經濟部長王美花昨到立法院經濟委員會報告，她表示電價方案將考量台電穩健經營、照顧民生及穩定物價等方向。知情官員說，台電提出的電價方案為住宅、商業及工業都規定在一定度數以上調整電價，預計整體調漲10%至11%，高於去年的8.4%，但最終結果待電價審議會拍板。

工業用電將較商業、住宅吸收更多電價漲幅，考量到全球景氣趨緩，製造業近一年營收狀況吃緊。此次工業用電將首度導入「電價調幅減半」新機制。

台電已蒐集各產業別去年用電狀況，若2022年下半年用電量較疫情嚴重影響的2021年同期衰退一成，且今年1月、2月仍持續衰退者，就被認定為「景氣衰退產業」，屆時該業別電價調幅將可減半；目前包括金屬製造加工、玻璃、紡織、外燴團膳及自行車產業均被列入。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，政府須針對空汙重災區居民，訂定差別「區域電價」，讓災民能夠獲得合理的綠色公正補償。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，政府推動能源轉型，卻不檢討超高壓用電大戶的電價補貼，以致於在淨零碳排的大路徑及產業用電需求節節高升的情況下，只能急就章發展綠電。

商業用電調漲將考量到調控物價，分成低壓用電及小商店用電兩部分調漲。針對住宅用電，政府考量立院盼減少民生負擔要求，仍在評估要針對單月調漲3%電價的門檻到底是用電500度或是700度以上，預估有84%或90%的民眾不會受到住宅用電漲價影響。但單月1000度以上住宅用電將會調漲「兩位數」以上的電價，藉由大幅度漲幅差異，鼓勵民眾節約用電。

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