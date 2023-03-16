台灣櫻花鉤吻鮭復育 去年野外1.5萬尾數量創新高

雪管處推動台灣櫻花鉤吻鮭復育，野外數量從200多尾增至1.5萬尾。(圖：雪管處提供)

有「國寶魚」之稱的台灣櫻花鉤吻鮭野外族群數量再創歷史新高，雪霸國家公園管理處昨發布去年野外族群數量研究監測結果，總計1萬5374尾，是1995年復育時的60倍，目前主要分布範圍七家灣溪及合歡溪流域有穩定族群，羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等也有活動跡象，顯示已能在野外健康成長與自我繁衍。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭又稱國寶魚、台灣鮭魚，目前族群已成功地拓展至大甲溪上游各支流，生長棲地範圍達到民國70年代大甲溪上游分布的八成；1995年復育工作剛起步，野外紀錄僅200餘尾，是歷史低點，經多年努力，復育數量達60倍之多，在就地保育及移地保育兩大策略下，去年逐步達成第三階段目標「復原大甲溪上游曾經存在的歷史溪流族群」。

雪管處表示，今年10月將到中央尖溪進行鮭魚放流計畫，考量放流點地處深山秘水溪源，徒步行走至少約15公里，運送時間長達二天一夜，為克服魚類長途運輸不易存活的困難，將首度採用運輸鮭魚發眼卵至現地埋設方式來放流，突破既有復育技術，將開啟新篇章。

雪管處強調，未來將以「山、川、海」作環境教育 主軸，研擬國寶魚深度體驗課程與開放台灣櫻花鉤吻鮭種源庫，讓民眾參與人工復育及放流過程，並在核心區外棲息地推動浮潛調查工作。