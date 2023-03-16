我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

台灣櫻花鉤吻鮭復育 去年野外1.5萬尾數量創新高

記者胡蓬生／苗栗16日電
雪管處推動台灣櫻花鉤吻鮭復育，野外數量從200多尾增至1.5萬尾。(圖：雪管處提供)
雪管處推動台灣櫻花鉤吻鮭復育，野外數量從200多尾增至1.5萬尾。(圖：雪管處提供)

有「國寶魚」之稱的台灣櫻花鉤吻鮭野外族群數量再創歷史新高，雪霸國家公園管理處昨發布去年野外族群數量研究監測結果，總計1萬5374尾，是1995年復育時的60倍，目前主要分布範圍七家灣溪及合歡溪流域有穩定族群，羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等也有活動跡象，顯示已能在野外健康成長與自我繁衍。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭又稱國寶魚、台灣鮭魚，目前族群已成功地拓展至大甲溪上游各支流，生長棲地範圍達到民國70年代大甲溪上游分布的八成；1995年復育工作剛起步，野外紀錄僅200餘尾，是歷史低點，經多年努力，復育數量達60倍之多，在就地保育及移地保育兩大策略下，去年逐步達成第三階段目標「復原大甲溪上游曾經存在的歷史溪流族群」。

雪管處表示，今年10月將到中央尖溪進行鮭魚放流計畫，考量放流點地處深山秘水溪源，徒步行走至少約15公里，運送時間長達二天一夜，為克服魚類長途運輸不易存活的困難，將首度採用運輸鮭魚發眼卵至現地埋設方式來放流，突破既有復育技術，將開啟新篇章。

雪管處強調，未來將以「山、川、海」作環境教育主軸，研擬國寶魚深度體驗課程與開放台灣櫻花鉤吻鮭種源庫，讓民眾參與人工復育及放流過程，並在核心區外棲息地推動浮潛調查工作。

教育

上一則

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

下一則

已婚副排長要兵勃起「精射他掌心」 利用權勢猥褻判5月

延伸閱讀

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
植樹節海洋造林 卯澳灣種珊瑚

植樹節海洋造林 卯澳灣種珊瑚
這5種高蛋白營養食物 每天吃也不怕發胖

這5種高蛋白營養食物 每天吃也不怕發胖
聖縣挺兒童保育 投資2千萬

聖縣挺兒童保育 投資2千萬

熱門新聞

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半