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有助保住校產 馬偕、真理大學法人擬合併

記者許維寧、劉懿萱／台北16日電
因應少子化衝擊，馬偕學校財團法人與真理大學財團法人擬合併，圖為真理大學校園。(本報資料照片)
因應少子化衝擊，馬偕學校財團法人與真理大學財團法人擬合併，圖為真理大學校園。(本報資料照片)

濟南教會月初舉行北部台灣基督長老教會大會，表決通過馬偕學校財團法人與真理大學財團法人兩校董事會合併。教育部昨證實，去年底曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢，推動馬偕、真理大學兩校財團法人合併相關法規。真理大學回應，月底討論將董事會合併，讓馬偕醫學院、馬偕護理專科學校及真理大學合為一個董事會，但尚未討論併校事宜。

受少子化衝擊，不少私校無不尋找續命解方，而法人合併近年多成學校合併前奏曲。近期合併的法人就有宏仁女中與立仁高中兩校，校方當時就坦言，下一步就是併校。

私立科大協進會理事長葛自祥說，法人合併後是同一法人運行不同學校，優點在於可促進各校彼此辦學合作、資源共享，且各校仍可享有各自特色發展空間。再者，交流可降低學校間文化差異，一旦有需要便可順利合併為一校。

靜宜大學監察人陳振貴說，即便法人合併，若一校資金短促，仍無法以另一校財務補足，財務、教學品質仍獨立計核，學校財務仍要健全，否則還是會面臨退場。但陳振貴也說，法人合併好處在於若其中一所欲尋私校法停辦，法人得繼續經營剩餘學校，可保住停辦校產。

馬偕醫學院主任秘書申永順說，大會上教會幹部曾提及「期望透過合併兩校法人董事會因應私校退場機制」，認為因應高教趨勢變遷有合併需要，但程序上還需二校董事會討論。

教育部說，本案二學校法人合併規畫應依法檢具表冊資料向教育部申請。經教育部審議許可合併，需再依私校法等辦理法人變更登記。

教育部也說，本案法人若合併將是「一法人多學校」，法人下有馬偕醫學院、馬偕護理專科學校、真理大學，尚不影響目前3校各自辦學。倘法人合併後擬規畫推動併校，則需依大學法、私立學校法等規定辦理。

教育部 醫學

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