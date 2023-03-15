我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎玻璃門 直奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加橙縣7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

桃機3/31起收轉機費 每人500元

記者周湘芸／台北15日電
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃園國際機場2019年疫情前轉機過境旅客約296萬人次(約占6.1%)，其中約有8成來自東南亞往返美加地區，今年預計全年可達120萬人次，恢復疫情前四成。交通部表示，考量疫情期間機場建設、成本增加，及比照鄰近標竿機場做法，3月31日起向每位轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」500元，今年預估可增加5.5億元收入。

交通部表示，今年3月31日起將向每位轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」500元，由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準，轉機過境旅客如持有未含轉機過境設施使用費機票，應於辦理轉機過境報到手續時，向航空公司櫃檯補繳；如已繳納費用但未轉機過境者，得申請全額退還，收入所得將作為桃機營業基金。

交通部航政司副司長韓振華指出，我國機場平均轉機過境旅客停留時間約為5小時，根據鄰近標竿機場做法，日本成田機場轉機過境設施使用費為日幣1590元(約台幣360元)、南韓仁川機場為韓幣1萬元(約台幣250元)、香港機場為港幣238元(約台幣925元)、新加坡機場為新幣9元(約台幣200元)。

韓振華表示，2019年疫情前桃園國際機場轉機過境旅客約296萬人次，若以當年轉機過境旅客量估算，轉機過境設施使用費1年可收取約15億元；今年1、2月桃機過境旅客約40萬人次，預估全年可達120萬人次，約為疫情前4成，其中桃園國際機場占比約99%，全年可收取約5.5億元過境設施使用費。

另外，韓振華也說，我國目前向每位出境旅客收取的500元機場服務費自1969年起實施，與鄰近標竿機場相比較便宜，日本成田機場為日幣3660元(約台幣830元)、韓國仁川機場為韓幣28000元(約台幣700元)、新加坡機場約新幣52.3元(約台幣1150元)、香港約港幣358元(約台幣1400元)。

他指出，2019年疫情前桃園國際機場旅客量約4868萬人次，出境旅客約2418萬人次，機場服務費年收入約106億元。疫後隨邊境開放，桃園國際機場每周約1400航班，已較2019年每周約2300航班恢復約6成。另外，桃園機場1至2月旅客量約409萬人次，已達2019年同期52%，預估今年旅客量應可達2000萬人次以上。

機場 疫情 新加坡

上一則

晶片法案附加限制 尹啟銘：台積形同被騙在美設廠

下一則

台友邦減一？ 宏都拉斯總統指示：與陸建交

延伸閱讀

拉瓜地亞機場快線 宣告出局

拉瓜地亞機場快線 宣告出局
鋒菲才牽手 李亞鵬與妻十指緊扣

鋒菲才牽手 李亞鵬與妻十指緊扣
鋒菲機場重現世紀牽手 粉碎分手謠言

鋒菲機場重現世紀牽手 粉碎分手謠言
布拉格數千人示威反通膨 德機場將罷工…350航班取消

布拉格數千人示威反通膨 德機場將罷工…350航班取消

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」