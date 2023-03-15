6連霸澎湖縣議長 涉索賄36萬收押禁見

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，昨被法院裁定羈押禁見。（本報資料照片）

澎湖縣議會國民黨 籍議長劉陳昭玲涉人事關說收賄，檢廉前天搜索帶回劉陳昭玲等15人，其中劉陳昭玲、陳姓女機要秘書和孫姓友人遭檢方聲押禁見，澎湖地方法院昨裁准劉陳昭玲、陳女收押禁見，孫女以20萬元交保。劉陳昭玲也成為去年九合一大選以來，首位涉案遭收押的地方議會議長。

67歲劉陳昭玲縱橫澎湖政壇41年，不僅參選幾乎全勝，她當過兩屆副議長、六屆議長，創台灣自治史紀錄；地方人士說，她在地政治實力大，甚至超過縣長，是澎湖相當獨特的政治人物。地方人士說，劉陳昭玲已任十屆議員，不只議會有主宰權，影響力甚至高過縣長，在地淵源深，是「喊水會結凍」重量級人物，外傳官員要赴澎湖就任，還須先跟她拜過碼頭。

據了解，廉政署今年元月因偵辦選舉案件，至縣議會、劉陳昭玲住處帶回大批文件、資料，檢廉意外從查獲的資料中，發現劉陳昭玲涉入關說等貪汙案。

檢廉查出，劉陳昭玲介入縣政府車船處一個人事案，涉嫌收「紅包」索賄36萬元後，協助一名臨時聘用人員謀職。

另議長在議會可主導議案、預算 等排案，車船處一件預算案為求順利通過，時任處長的參議賴淨明曾以15萬元「回購」劉陳昭玲持有的背包，藉此討好她，以便順利讓預算通過；賴此波搜索也被帶回，檢方以5萬元交保。

檢廉還查出，澎湖某違建業者因違規面臨斷水斷電，找劉陳昭玲出面協調，最後躲避處罰，懷疑劉陳昭玲圖利違規業者，索賄金額仍在調查中。

檢方昨天凌晨以劉陳昭玲、陳女、孫女觸犯貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利等罪，向法院聲請羈押禁見。澎院昨天下午召開羈押庭，澎檢主任檢察官 蘇恒毅親自蒞庭，經四個多小時庭審，法院最後裁定劉陳昭玲、陳女收押禁見，孫姓密友以20萬元交保，限制住居。

檢廉透露，陳姓機要秘書、孫姓友人在此案中屬「白手套」角色，經手相關金流，詳細索賄金額還在清查。

辦案人員說，民代關說仍屬職務上行為，月初最高法院刑事大法庭做出的見解，民代關說具「實質影響力」，讓這次專案小組吞下定心丸，順利完成搜索並聲押獲准。