我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎玻璃門 直奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加橙縣7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

6連霸澎湖縣議長 涉索賄36萬收押禁見

記者張議晨、陳弘逸／高雄15日電
澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，昨被法院裁定羈押禁見。（本報資料照片）
澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，昨被法院裁定羈押禁見。（本報資料照片）

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲涉人事關說收賄，檢廉前天搜索帶回劉陳昭玲等15人，其中劉陳昭玲、陳姓女機要秘書和孫姓友人遭檢方聲押禁見，澎湖地方法院昨裁准劉陳昭玲、陳女收押禁見，孫女以20萬元交保。劉陳昭玲也成為去年九合一大選以來，首位涉案遭收押的地方議會議長。

67歲劉陳昭玲縱橫澎湖政壇41年，不僅參選幾乎全勝，她當過兩屆副議長、六屆議長，創台灣自治史紀錄；地方人士說，她在地政治實力大，甚至超過縣長，是澎湖相當獨特的政治人物。地方人士說，劉陳昭玲已任十屆議員，不只議會有主宰權，影響力甚至高過縣長，在地淵源深，是「喊水會結凍」重量級人物，外傳官員要赴澎湖就任，還須先跟她拜過碼頭。

據了解，廉政署今年元月因偵辦選舉案件，至縣議會、劉陳昭玲住處帶回大批文件、資料，檢廉意外從查獲的資料中，發現劉陳昭玲涉入關說等貪汙案。

檢廉查出，劉陳昭玲介入縣政府車船處一個人事案，涉嫌收「紅包」索賄36萬元後，協助一名臨時聘用人員謀職。

另議長在議會可主導議案、預算等排案，車船處一件預算案為求順利通過，時任處長的參議賴淨明曾以15萬元「回購」劉陳昭玲持有的背包，藉此討好她，以便順利讓預算通過；賴此波搜索也被帶回，檢方以5萬元交保。

檢廉還查出，澎湖某違建業者因違規面臨斷水斷電，找劉陳昭玲出面協調，最後躲避處罰，懷疑劉陳昭玲圖利違規業者，索賄金額仍在調查中。

檢方昨天凌晨以劉陳昭玲、陳女、孫女觸犯貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利等罪，向法院聲請羈押禁見。澎院昨天下午召開羈押庭，澎檢主任檢察官蘇恒毅親自蒞庭，經四個多小時庭審，法院最後裁定劉陳昭玲、陳女收押禁見，孫姓密友以20萬元交保，限制住居。

檢廉透露，陳姓機要秘書、孫姓友人在此案中屬「白手套」角色，經手相關金流，詳細索賄金額還在清查。

辦案人員說，民代關說仍屬職務上行為，月初最高法院刑事大法庭做出的見解，民代關說具「實質影響力」，讓這次專案小組吞下定心丸，順利完成搜索並聲押獲准。

預算 國民黨 檢察官

上一則

趙春山：陸對台將兩步走 2027年前轉促統

下一則

「故宮數位化」20年 淪好大喜功口號

延伸閱讀

人事建案傳弊 澎湖縣議長劉陳昭玲被約談

人事建案傳弊 澎湖縣議長劉陳昭玲被約談
林姿妙涉貪出庭批檢編故事、不當取供 信法律還公道

林姿妙涉貪出庭批檢編故事、不當取供 信法律還公道
台南涉貪前局長 傳被偷拍性愛片 廠商據以檢舉不得不認

台南涉貪前局長 傳被偷拍性愛片 廠商據以檢舉不得不認
陳宗彥涉貪嫖 廉政署：未通報賴市長

陳宗彥涉貪嫖 廉政署：未通報賴市長

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」