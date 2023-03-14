我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

柬埔寨總理洪森自曝 收到台灣詐騙簡訊

記者陳言喬／台北14日電
柬埔寨總理洪森自曝收到台灣詐團簡訊。（新華社）
柬埔寨總理洪森自曝收到台灣詐團簡訊。（新華社）

台灣的詐騙集團連柬埔寨總理都敢騙！柬埔寨總理洪森自曝，他的手機收到詐騙簡訊，派人調查後發現詐騙分子是從台灣發給他的。

柬中時報報導，Telegram（紙飛機）詐騙騙局愈發猖獗，連柬埔寨總理洪森也收到詐騙短信（簡訊）。洪森12日晚上11時說，他在1個小時前，收到一條詐騙短信，詐騙集團盜用了柬埔寨著名企業家徐坤城公爵的照片，開設了假冒的Telegram帳號。

他說，「該帳號向我發來了一條英語短信，讓我匯款給他」。洪森讓人調查後發現，該帳號是假冒的，詐騙分子使用老撾（竂國）的電話號碼，但人在台灣。

「他（詐騙分子）可能不知道這是（柬埔寨）總理的電話號碼」。

報導說，由於Telegram詐騙騙局愈發猖獗，洪森提醒群眾務必提高警惕，別聽詐騙分子忽悠，以免上當受騙。

柬埔寨近年成東南亞詐騙集團的集中地和重災區，包括中國與台灣的犯罪份子均前往柬埔寨，也衍生不少人被迫從事詐騙並遭私刑拘禁案。

中國中新社今年初曾報導，自2022年6月以來，中國最高法、最高檢、公安部等有關部門聯合部署開展「拔釘」行動，嚴厲打擊懲處境外電信網路詐騙集團重大頭目和骨幹。

台北中國時報報導，台港去年紛傳多人受騙至柬埔寨淪為人蛇集團控制的「詐騙豬仔」，「詐騙天堂」成了柬埔寨無法洗刷的惡名，多種詐騙行徑猖獗難滅。騙徒最近竟然找上了柬埔寨的總理洪森，實在諷刺。

洪森1985年出任柬埔寨總理，當政至今已38年。外媒先前分析，柬埔寨成為人口販運犯罪溫床、從其他國家拐騙民眾入境後強逼從事電話或網路詐騙，箇中原因除了柬浦寨官員貪腐、官商勾結，也跟柬國政府引進陸資設置博弈產業有關。

廣設賭場的施亞努港成為詐騙犯罪重鎮，即使洪森後來改變態度、禁止線上博弈，網路詐騙仍層出不窮，甚至有官員收受賄賂協助犯罪集團抓回逃跑的受害者；人口販運與詐騙事件發生地點的建物所有人，通常也與洪森脫不了關係。

如今連洪森本人也收到詐騙簡訊，罪犯猖獗程度不難想像。

詐騙集團 東南亞 公安

上一則

邱太三：收到陸方告知失聯二膽兵在大陸

延伸閱讀

柬埔寨總理洪森稱 收到台灣詐團發給他的詐騙簡訊

柬埔寨總理洪森稱 收到台灣詐團發給他的詐騙簡訊
他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃
習近平會柬首相 贈3億人民幣 推中柬「鑽石6邊」合作

習近平會柬首相 贈3億人民幣 推中柬「鑽石6邊」合作
俄媒：伊朗總統萊希正計畫訪問北京

俄媒：伊朗總統萊希正計畫訪問北京

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴