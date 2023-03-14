柬埔寨總理洪森自曝 收到台灣詐騙簡訊

柬埔寨總理洪森自曝收到台灣詐團簡訊。（新華社）

台灣的詐騙集團 連柬埔寨總理都敢騙！柬埔寨總理洪森自曝，他的手機收到詐騙簡訊，派人調查後發現詐騙分子是從台灣發給他的。

柬中時報報導，Telegram（紙飛機）詐騙騙局愈發猖獗，連柬埔寨總理洪森也收到詐騙短信（簡訊）。洪森12日晚上11時說，他在1個小時前，收到一條詐騙短信，詐騙集團盜用了柬埔寨著名企業家徐坤城公爵的照片，開設了假冒的Telegram帳號。

他說，「該帳號向我發來了一條英語短信，讓我匯款給他」。洪森讓人調查後發現，該帳號是假冒的，詐騙分子使用老撾（竂國）的電話號碼，但人在台灣。

「他（詐騙分子）可能不知道這是（柬埔寨）總理的電話號碼」。

報導說，由於Telegram詐騙騙局愈發猖獗，洪森提醒群眾務必提高警惕，別聽詐騙分子忽悠，以免上當受騙。

柬埔寨近年成東南亞 詐騙集團的集中地和重災區，包括中國與台灣的犯罪份子均前往柬埔寨，也衍生不少人被迫從事詐騙並遭私刑拘禁案。

中國中新社今年初曾報導，自2022年6月以來，中國最高法、最高檢、公安 部等有關部門聯合部署開展「拔釘」行動，嚴厲打擊懲處境外電信網路詐騙集團重大頭目和骨幹。

台北中國時報報導，台港去年紛傳多人受騙至柬埔寨淪為人蛇集團控制的「詐騙豬仔」，「詐騙天堂」成了柬埔寨無法洗刷的惡名，多種詐騙行徑猖獗難滅。騙徒最近竟然找上了柬埔寨的總理洪森，實在諷刺。

洪森1985年出任柬埔寨總理，當政至今已38年。外媒先前分析，柬埔寨成為人口販運犯罪溫床、從其他國家拐騙民眾入境後強逼從事電話或網路詐騙，箇中原因除了柬浦寨官員貪腐、官商勾結，也跟柬國政府引進陸資設置博弈產業有關。

廣設賭場的施亞努港成為詐騙犯罪重鎮，即使洪森後來改變態度、禁止線上博弈，網路詐騙仍層出不窮，甚至有官員收受賄賂協助犯罪集團抓回逃跑的受害者；人口販運與詐騙事件發生地點的建物所有人，通常也與洪森脫不了關係。

如今連洪森本人也收到詐騙簡訊，罪犯猖獗程度不難想像。