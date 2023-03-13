勞保年金調漲最高逾7.2% 約66萬人受惠

2011年、2012年、2016年、2017年、2018年共五個年度請領勞保老年年金的退休勞工，自今年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.2%，調幅將創高。(本報資料照片)

近年來物價飛漲，為避免勞工退休金 被物價上漲吃掉，影響老年生活經濟保障，據了解，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年共五個年度請領勞保老年年金的退休勞工，自今年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.2%，將創下有史以來新高調幅，預估共約66萬名退休勞工受惠。

勞保年金設有隨物價調整機制。依勞保條例規定，當消費者物價指數 （CPI）累計成長率達5%時就會調整勞保年金給付，且CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。

主計總處日前發布統計，去（2022）年全年CPI年增率為2.95%，創14年來新高。預估包括2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等五個年度請領勞保老年年金，加計去年CPI增幅，累計幅度將超過5%，因此，自今年5月起，將調升月領老年年金金額，預計6月入帳。

勞保局指出，截至2021年底，2011年度和2016年度，累計CPI年增率分別已達4.32%；2012年度及2018年度累計CPI年增率為2.29%；2017年累計CPI年增率為3.68%。一旦加上2022年CPI年增率，都將會超過5%。

其中，2011年度和2016年度領取老年年金調幅有望超過7.2%，創下2009年勞保年金開辦以來，老年給付最高調幅，反映近年物價上漲之兇猛。

舉例來說，以2011年申請勞保年金給付、每月領取2萬元老年年金的勞工為例，已曾在2017年5月調升5.1%、改領取2萬1020元(台幣，下同，約675美元)；而到去年底累計CPI上漲率若達7.2%，自今年5月改核發2萬2533元。

今年除了上述五年度除勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

一旦退休勞工領的老年年金若達到法定調升時，按往例，都是自當年度5月起調升勞保年金，6月入帳，屆時退休勞工會在帳面上看到兩筆入帳，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，至7月才合併計算顯示。

近兩年因全球通膨，物價飛漲，勞保局大規模進行調整退休勞工的勞保年金。依規定，去年5月已調升五個年度請領勞保年金，約有49.2萬人受惠；今年5月還會調升五個年度，預計受惠人數更多達66萬人。